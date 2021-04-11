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Sağlık Bakanlığı tarafından okul hemşirelerine antijen testi uygulama eğitimi verildi

11 Nisan 2021 Pazar 19:54
Sağlık Bakanlığı tarafından okul hemşirelerine antijen testi uygulama eğitimi verildi
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık  Hizmetleri Dairesi hemşireleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitime başlayan tüm özel okullarda görevli "okul hemşirelerine"  Antijen testi uygulama eğitimi verdi. 

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Antijen testler rutin olarak her hafta okula giden öğrencilere uygulanacak. 


Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Amiri Güley Abatay ve Temel Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Özlem Durmaz ve Nursel Öztürk tarafından verilen uygulamalı eğitimler  sırasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıPandemiKktc
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