Sağlık Bakanlığı, KKTC’de şu ana kadar korona virüsü teşhisi bulunmadığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de şu ana kadar herhangi bir Korona Virüsü teşhisi bulunmadığını bildirdi.
Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanların yeni tip koronavirüse ilişkin (Covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, yeşil hat üzerinden kapılarda kontrol yapmanın bilimsel bir dayanağı olmadığı, deniz ve hava ulaşımındaki kontrollerin daha önemli olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.
Son Güncelleme: 06.03.2020 18:28