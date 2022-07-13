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Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 rakamlarını açıkladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:45
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 rakamlarını açıkladı

2 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 776 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, 6-12 Temmuz tarihleri içerisinde Covid-19 kaynaklı 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, toplam 16 bin 692 test yapıldığını, 2 bin 776 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, haftalık yapılan test sayısı 16 bin 692, haftalık saptanan pozitif vaka sayısı 2 bin 776 olurken, 2 hasta hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 7.096.998, toplam vaka sayısı 103.034’e ulaşırken, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 100.293, toplam kaybedilen hasta sayısı 241 oldu.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 19:50
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