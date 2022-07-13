Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 rakamlarını açıkladı

2 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 776 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, 6-12 Temmuz tarihleri içerisinde Covid-19 kaynaklı 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, toplam 16 bin 692 test yapıldığını, 2 bin 776 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, haftalık yapılan test sayısı 16 bin 692, haftalık saptanan pozitif vaka sayısı 2 bin 776 olurken, 2 hasta hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 7.096.998, toplam vaka sayısı 103.034’e ulaşırken, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 100.293, toplam kaybedilen hasta sayısı 241 oldu.