banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
465.689
DOLAR
7.4363
STERLİN
9.5424
EURO
8.8162
Pandeminin gölgesindeki evrensel hasta hakları derneği
Pandeminin gölgesindeki evrensel hasta hakları...
Maliye bakanlığında patlak verdi
Maliye bakanlığında patlak verdi
Otorite çöküyor...
Otorite çöküyor...
Çakıldılar mıh gibi koltuğa kalkmıyorlar
Çakıldılar mıh gibi koltuğa kalkmıyorlar
banner364

Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül Cuma (Yarın) 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 02:19
Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak
banner337
banner351

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül Cuma (Yarın) 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

banner341
Açıklamada, Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlandığı ve  özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenlerin de limanda kurulacak sağlık kabinlerine başvurarak  ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilecekleri kaydedidli.  

Girne bölgesindeki tüm vatandaşların yukarıda belirtilen saatlerde ücretsiz PCR testlerini yapabilecekleri vurgulandı

banner360
Son Güncelleme: 11.09.2020 02:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkes tarafından çok seviliyordu
Herkes tarafından çok seviliyordu
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Akademik Yılı 3 Ekim’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Akademik Yılı 3 Ekim’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor
Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"
Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"
KKTC’de son 24 saatte 22 yeni vaka tespit edildi
KKTC’de son 24 saatte 22 yeni vaka tespit edildi
Türkiye’den Kktc’ye 25 Eylül’de Yeniden Su Akmaya Başlayacak
Türkiye’den Kktc’ye 25 Eylül’de Yeniden Su Akmaya Başlayacak
KTAMS eyleme yarın da devam edecek
KTAMS eyleme yarın da devam edecek
Aytuğ F. Plümer’in Yeni Kitabı “diplomasi Hatıraları” Yayınlandı
Aytuğ F. Plümer’in Yeni Kitabı “diplomasi Hatıraları” Yayınlandı
Özersay: “Fransa sorumsuz davranışlardan vazgeçmelidir”
Özersay: “Fransa sorumsuz davranışlardan vazgeçmelidir”
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Kurul'a sevk edildi
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Kurul'a sevk edildi
Erhürman: “cumhurbaşkanlığı Makamı Da Artık Eskisi Gibi Olmamak Zorunda”
Erhürman: “cumhurbaşkanlığı Makamı Da Artık Eskisi Gibi Olmamak Zorunda”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim