Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül Cuma (Yarın) 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlandığı ve özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenlerin de limanda kurulacak sağlık kabinlerine başvurarak ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilecekleri kaydedidli.

Girne bölgesindeki tüm vatandaşların yukarıda belirtilen saatlerde ücretsiz PCR testlerini yapabilecekleri vurgulandı