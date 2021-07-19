banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
banner376

Sağlık Bakanlığı bayramda açık olacak PCR merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bayram tatili boyunca açık olacak PCR merkezleri ve çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı. 

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:30
Sağlık Bakanlığı bayramda açık olacak PCR merkezlerini açıkladı

Açıklamada, Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi , Gazimağusa Magem, İskele Düğün Salonu’nun yarın hizmet vermeyeceği bildirildi. 
Lefkoşa Fuar Alanı,  Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi’nin çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacağı, Gazimağusa Magem’in perşembe, İskele Düğün Salonu’nun ise cuma gününden itibaren açık olacağı kaydedildi. 
Merkezlerin 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi. 
Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulanabileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı: 
“Elite Hospital (24 saat numune alımı ) 
Hafta içi 08.00-19 00'a  kadar sonuçlar aynı gün. 19.00'dan sonra sonuçlar ertesi gün. 
Hafta sonları ve bayram boyunca 08.00-17.00'ye kadar sonuçlar aynı gün.
17.00'den sonra alınan sonuçlar ertesi gün. 

banner341
Kolan Hastanesi ( 24 saat ) her gün 
Mağusa Tıp Merkezi 
Hafta arası 08.00 -17.30
Hafta sonu ve Bayram 1. 2. ve 3. Günü-  08.00 -13.00
Bayramın 4. Günü 08.00 -17. 30 
Güzelyurt Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri  Üniversitesi 
Bayramın 1. 2. ve 3. Günü - 08.00-15.00”

 

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2021 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de ...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de ...
İnsan Hakları Derneği’nden 20 Temmuz mesajı
İnsan Hakları Derneği’nden 20 Temmuz mesajı
Akpınar; 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Akpınar; 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Üstel: “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nı sağduyuya davet ediyorum”
Üstel: “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nı sağduyuya davet ediyorum”
Türkiye Belediyeler Birliği heyetinden Girne Belediyesi’ne ziyaret
Türkiye Belediyeler Birliği heyetinden Girne Belediyesi’ne ziyaret
Harmancı, Türkiye’nin 5 büyükşehir belediyesinin başkanları ile biraraya geldi
Harmancı, Türkiye’nin 5 büyükşehir belediyesinin başkanları ile biraraya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye geldi
Erdoğan basın toplantısı düzenledi
Erdoğan basın toplantısı düzenledi
KIBTES: “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mız ve Kurban Bayramı’mız kutlu olsun”
KIBTES: “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mız ve Kurban Bayramı’mız kutlu olsun”
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Barış Ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Barış Ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim