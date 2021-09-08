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Sağlık Bakanlığı: “105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı”

08 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
Sağlık Bakanlığı: “105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı”

3 BİN 296 KİŞİ AŞI OLDU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 bin 562 test yapıldığını ve 105’i yerel 144 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. 365 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği belirtildi, 33 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, 105 yerel vakanın, 44’ü Lefkoşa, 20’si Girne, 24’ü Gazimağusa, 11’i İskele, 2’si Güzelyurt, 4’ü Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

8 Eylül 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

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“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.562. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33. Yerel Vaka Sayısı: 105. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365. Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .536.707. Toplam Vaka Sayısı: 17.538. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.748. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1537. Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13.”

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 3 bin 296 aşı yapıldığını da bildirdi.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle: 

“Son 24 saat İçerisinde takılan bileklik sayısı: 654. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 586.

Güvende Kal genel tablo: Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4109. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 46.142.”

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Son Güncelleme: 08.09.2021 19:24
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