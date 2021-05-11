Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı; Covid-19 ile mücadele boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Üstel, sağlık hizmeti için ülkenin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden sağlık camiasının vazgeçilmezleri hemşirelerin gününü kutlayarak Covid-19 ile mücadele boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.