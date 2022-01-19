Sağlık Bakanı Pilli’den Doğa International Schools’a ziyaret

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ ALINAN COVID-19 TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

(19-01-2022…MHA) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Doğa International Schools’u ziyaret etti. Pilli alınan COVID-19 tedbirlerini yerinde inceleyerek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Pilli öğrencilere hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Bir öğrencinin, “Okullar kapanacak mı?” sorusu üzerine Sağlık Bakanı Pilli; “Hayır, tedbirlere uyulması durumunda önümüzdeki iki ay içerisinde rahatlayacağımızı düşünüyorum, okulların kapanması için olağan üstü hal olması gerekiyor.” dedi.

Başka bir öğrencinin sorusu ise, “Nasıl tedbirler uygulayabiliriz?” oldu. Bakan Pilli; “Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü ve açıklamış olduğu tedbirleri uygulayacağız, ileride daha farklı virüsler çıkarsa onlara yönelik bilgilendirme yapılacaktır.” diye yanıtladı.

Bir diğer öğrenci ise; “Omicron daha da salgınlaştığında okullar kapanacak mı?” diye sordu. Bakan Pilli’nin yanıtı şu yönde oldu; “Şu anda okulların kapanacağı bir durum yoktur. En son olarak okulların kapanması söz konusudur. Tüm dünyada büyük bir pandemi daha yaşanırsa bu konu değerlendirilecektir.” dedi.

(MHA)