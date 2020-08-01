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Sağlık Bakanı Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:51
Sağlık Bakanı Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pilli mesajında şunları kaydetti:

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“ Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız.

Kıbrıs Türk halkı, yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşanması için çetin bir mücadele vermiş, haksızlıklara ve acılara karşı birlik ve beraberliğini korumayı başarmıştır. Verilen mücadelede, toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan mücahit ve gazilere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun.”

Son Güncelleme: 01.08.2020 19:16
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