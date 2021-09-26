Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel aşı rakamlarını açıkladı 

Bakan Üstel'in açıklamaları şöyle;
" Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid -19 ile mücadele çeşitli önlemlerle sürdürülmektedir.
Son yılların küresel felaketi olarak kabul edilen bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı tüm bilim insanlarının ortak görüşüdür.Sağlık Bakanlığı olarak her yeni gün aşı stoklarımızı ve aşı merkezlerimizi artırarak halkımızın aşı olmasına yardımcı olmaktayız.
Ülkemizde şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 450.297 Adet
1 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 227.155 Adet (% 59.47)
2 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 223.142 Adet (% 58.41)
3. Doz yapılan kişi sayısı : 40.909'dur.
Unutmayalım ki salgınla mücadele gücümüzü başta aşı olmakla korumaktayız. Aynı zamanda yeni eğitim dönemine girdiğimiz bu günlerde antijen testi yapan laboratuvar ve merkezleri de her geçen gün artırmaktayız.
Okullar için öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabiliceklerini hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir.
Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezler çalışma saatleri ile ekte yer almaktadır.
|SAĞLIK BAKANLIĞI ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ
|#
|Laboratuvar İsmi
|BÖLGE
|ANTİJEN / PCR
|LEFKOŞA
|1
|Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|2
|Biogram Lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|3
|Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|4
|Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|5
|Etik Tıbbi Tahlil Lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-20:00
|Hergün
|6
|Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|7
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-17:00 09:00-17:00
|Cumartesi Pazar
|8
|Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00 09:00-14:00
|Cumartesi Pazar
|9
|Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|10
|Nis Tıp Merkezi
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta içi
|08:00-17:00 09:00-17:00
|Cumartesi Pazar
|11
|Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|12
|Simya Lab
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-14:00 09:00-15:00
|Cumartesi Pazar
|13
|Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hergün
|09:00-22:00
|Cumartesi Pazar
|14
|Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|15
|Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-20:00 09:00-20:00
|Cumartesi Pazar
|16
|Vedat Özünlü Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|17
|Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|18
|Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Her gün
|19
|Elite hospital tıbbi tahlil lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00 08:00-20:00
|Cumartesi Pazar
|20
|M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|21
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|22
|DEGIRMENLIK BELEDIYESI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|09-12:00 13:00-15:30
|Pazartesi/Çarşamba/Cuma
|23
|GONYELI BELEDIYESI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-12:00
|Pazartesi/Çarşamba/Cuma
|24
|LEFKOŞA FUAR ALANI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-16:00
|Hafta Boyunca
|25
|KOLAN HASTANESİ
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|GAZİMAĞUSA
|25
|Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|26
|Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|27
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-18:30
|Hafta Boyunca
|28
|Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|29
|Mağusa Yaşam hastanesi
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|30
|Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-18:00
|Hafta Boyunca
|31
|Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|32
|Maraş Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|09:00-17:00
|Hafta İçi
|09:00-17:00
|Pazar
|33
|YDÜ - Gazimağusa Dispanseri
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-20:00
|Hafta Boyunca
|34
|GAZIMAĞUSA BELEDİYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-16:00
|Hafta İçi
|08:00-14:00
|Cumartesi
|35
|YENIBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:30-17:30
|Hafta İçi
|36
|TATLISU BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:30-15:30
|Hafta İçi
|37
|GECITKALE BELEDİYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:30-12:00
|Hafta İçi
|38
|MARAS SAGLIK MERKEZI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Hafta İçi
|39
|BEYARMUDU BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|14:00-18:00
|Hafta İçi
|40
|MEHMETÇİK BELEDiYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Pazartesi/Çarşamba/Cuma
|13:00-15:30
|Salı,Perşembe
|41
|GİRNE
|42
|British Medical Lab
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|43
|Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|44
|Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD.
|GİRNE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|45
|Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00 09:00-17:00
|Cumartesi Pazar
|46
|Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-17:00 09:00-17:00
|Cumartesi Pazar
|47
|Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|48
|Kyrenia Med. Lab.
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|49
|Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|50
|Duo Lab
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00 09:00 -14:00
|Cumartesi Pazar
|51
|Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi
|GİRNE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|52
|ALSANCAK BELEDIYESI
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|53
|ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-16:00
|Hafta Boyunca
|54
|KOLAN HASTANESİ
|GİRNE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|GÜZELYURT
|55
|İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-15:00 09:00-16:00
|Cumartesi Pazar
|56
|Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|57
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta Boyunca
|58
|YDÜ - Güzelyurt Dispanseri
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-20:00
|Hafta Boyunca
|59
|GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|09:00-13:00
|Hafta Boyunca
|60
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|09:00-15:00
|Hafta Boyunca
|LEFKE
|61
|LEFKE AVRUPA UNİVERSTESİ
|LEFKE
|ANTİJEN
|08:00-13:00
|Hafta İçi
|62
|Cengiz Topel Hastahanesi
|LEFKE
|ANTİJEN
|09:00-12:30
|Hafta İçi
|İSKELE
|63
|İskele Tıp Merkezi
|İSKELE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|64
|YDÜ - Bafra Dispanseri
|İSKELE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|65
|ISKELE BELEDİYESİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|08:30-15:30
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi
|66
|ERENKOY SAGLIK MERKEZI
|İSKELE
|ANTİJEN
|12:00-15:00
|Hafta İçi
|08:00-13:00
|Cumartesi Pazar
|67
|DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|09:00-13:00
|Hafta Boyunca
|68
|BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Hafta İçi
|14:00-16:00 sadece öğrencilere
|Perşembe