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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel aşı rakamlarını açıkladı 

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, 3. Doz aşı rakamları ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ücretsiz antijen ve laboratuvar test merkezlerini açıkladı. 

26 Eylül 2021 Pazar 14:12
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel aşı rakamlarını açıkladı 

Bakan Üstel'in açıklamaları şöyle; 

" Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid -19 ile mücadele çeşitli önlemlerle sürdürülmektedir. 

Son yılların küresel felaketi olarak kabul edilen bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı tüm bilim insanlarının ortak görüşüdür. 

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Sağlık Bakanlığı olarak her yeni gün aşı stoklarımızı ve aşı merkezlerimizi artırarak halkımızın aşı olmasına yardımcı olmaktayız. 

Ülkemizde şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 450.297 Adet
1 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 227.155 Adet (% 59.47)
2 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 223.142 Adet (% 58.41)
3. Doz yapılan kişi sayısı : 40.909'dur. 

Unutmayalım ki salgınla mücadele gücümüzü başta aşı olmakla korumaktayız. Aynı zamanda yeni eğitim dönemine girdiğimiz bu günlerde antijen testi yapan laboratuvar ve merkezleri de her geçen gün artırmaktayız. 

Okullar için öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın  herhangi bir günü yaptırabiliceklerini hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezler çalışma saatleri ile ekte yer almaktadır.

                                SAĞLIK BAKANLIĞI                           ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ
# Laboratuvar İsmi BÖLGE ANTİJEN / PCR 
LEFKOŞA
1 Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
2 Biogram Lab. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
3 Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
4 Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
5 Etik Tıbbi  Tahlil Lab. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-20:00 Hergün
6 Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
7 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-17:00   09:00-17:00 Cumartesi         Pazar
8 Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00    09:00-14:00 Cumartesi            Pazar
9 Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
10 Nis Tıp Merkezi LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta içi  08:00-17:00 09:00-17:00  Cumartesi Pazar
11 Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
12 Simya Lab LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-14:00 09:00-15:00 Cumartesi         Pazar
13 Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hergün 09:00-22:00 Cumartesi Pazar
14 Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
15 Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-20:00       09:00-20:00 Cumartesi            Pazar
16 Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
17 Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
18 Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Her gün
19 Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  08:00-20:00 Cumartesi         Pazar
20 M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
21 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi LEFKOŞA ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
22 DEGIRMENLIK BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN 09-12:00 13:00-15:30 Pazartesi/Çarşamba/Cuma
23 GONYELI BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-12:00 Pazartesi/Çarşamba/Cuma
24 LEFKOŞA FUAR ALANI LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-16:00 Hafta Boyunca
25 KOLAN HASTANESİ LEFKOŞA ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
GAZİMAĞUSA
25 Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
26 Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
27 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-18:30 Hafta Boyunca
28 Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
29 Mağusa Yaşam hastanesi GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
30 Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)  GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-18:00 Hafta Boyunca
31 Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
32 Maraş Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 09:00-17:00 Hafta İçi 09:00-17:00 Pazar
33 YDÜ - Gazimağusa Dispanseri GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-20:00 Hafta Boyunca
34 GAZIMAĞUSA BELEDİYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-16:00 Hafta İçi 08:00-14:00 Cumartesi
35 YENIBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:30-17:30 Hafta İçi
36 TATLISU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:30-15:30 Hafta İçi
37 GECITKALE BELEDİYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:30-12:00 Hafta İçi
38 MARAS SAGLIK MERKEZI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 09:00-12:00 Hafta İçi
39 BEYARMUDU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 14:00-18:00 Hafta İçi
40 MEHMETÇİK BELEDiYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 09:00-12:00 Pazartesi/Çarşamba/Cuma 13:00-15:30 Salı,Perşembe
41
GİRNE
42 British Medical Lab GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
43 Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı  GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
44 Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD. GİRNE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
45 Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  09:00-17:00 Cumartesi         Pazar
46 Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-17:00       09:00-17:00 Cumartesi            Pazar
47 Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
48 Kyrenia Med. Lab. GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
49 Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
50 Duo Lab GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00      09:00 -14:00 Cumartesi         Pazar
51 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi GİRNE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
52 ALSANCAK BELEDIYESI GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
53  ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ GİRNE ANTİJEN 08:00-16:00 Hafta Boyunca
54 KOLAN HASTANESİ GİRNE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
GÜZELYURT
55 İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-15:00 09:00-16:00 Cumartesi         Pazar
56 Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
57 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta Boyunca
58 YDÜ - Güzelyurt Dispanseri GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-20:00 Hafta Boyunca
59 GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ GÜZELYURT ANTİJEN 09:00-13:00 Hafta Boyunca
60 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi GÜZELYURT ANTİJEN 09:00-15:00 Hafta Boyunca
LEFKE
61 LEFKE AVRUPA UNİVERSTESİ LEFKE ANTİJEN 08:00-13:00 Hafta İçi
62 Cengiz Topel Hastahanesi LEFKE ANTİJEN 09:00-12:30 Hafta İçi
İSKELE
63 İskele Tıp Merkezi İSKELE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
64 YDÜ - Bafra Dispanseri İSKELE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
65 ISKELE BELEDİYESİ İSKELE ANTİJEN 08:30-15:30 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi         
66 ERENKOY SAGLIK MERKEZI İSKELE ANTİJEN 12:00-15:00 Hafta İçi 08:00-13:00  Cumartesi  Pazar         
67 DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ İSKELE ANTİJEN 09:00-13:00 Hafta Boyunca
68 BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ İSKELE ANTİJEN 09:00-12:00 Hafta İçi 14:00-16:00 sadece öğrencilere Perşembe
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