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Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM'e destek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu ile biraraya geldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM'e destek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu ile biraraya geldi.

26 Ocak 2020 Pazar 17:42
Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM'e destek

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ İLE GÖRÜŞEN ECZACILARDAN AMATEM'E DESTEK

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu ile biraraya geldi.  

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği  (KITEB) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'yi ziyaret etti. Birlik ziyarette, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak olan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM)’nde gönüllü olarak yer almak istedikleri talebinde bulundu ve AMATEM’e tam destek belirtti. 

Bakan Dr. Pilli ile eczacı istihdamını da görüşen birlik üyeleri, devlette bulunan açıktaki eczacı kadrolarına da alım yapılacağı sözünü bakandan aldı. 

Görüşmede yeşil reçeteli ilaçların otomasyona dâhil edilmesi de konuşuldu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelecek olan ekibin de çalışmalarıyla, hem sağlık merkezlerinin hem de hastanelerin otomasyona geçirileceğini söyledi.  Bakan Pilli görüşmede ayrıca Meslek Yasası’nın Meclis’e taşınacağı bilgisini de verdi. Pilli, Haysiyet Divanı’nın yeniden hayata geçmesi için adımlar attığını da dile getirerek, Bakanlar Kurulu’ndan gelecek olan onayı beklediklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 26.01.2020 21:34
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ali PilliALİ PİLLİKıbrıs Türk Eczacılar Birliği
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