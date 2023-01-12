banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…
Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik...
Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Son Dakika
Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Öztürkler: Ülke Güvenliği ve Huzuru Önceliğimiz Olmaya Devam Edecek
Öztürkler: Ülke Güvenliği ve Huzuru...
Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor
Tek kullanımlık plastik ürünler de...
banner404

Sadıkoğlu: “Kaç yıl geçerse geçsin unutmak mümkün değil”

12 Ocak 2023 Perşembe 17:05
Sadıkoğlu: “Kaç yıl geçerse geçsin unutmak mümkün değil”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın  vefatının  11. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Sadıkoğlu, Denktaş’ı, kaç yıl geçerse geçsin unutmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

 

Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

 

“Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savunan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı kaç yıl geçerse geçsin, unutmak mümkün değil. Lakin Kıbrıs davamızın yılmaz savunucusu, Mücahit, lider, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecektir. Liderliği dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatacaktır.

 

Bu vesileyle, yeri asla doldurulamayacak büyük insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; saygı, şükran ve minnetle anıyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2023 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…
Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi…
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak
Bakan Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak
Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Öztürkler: Ülke Güvenliği ve Huzuru Önceliğimiz Olmaya Devam Edecek
Öztürkler: Ülke Güvenliği ve Huzuru Önceliğimiz Olmaya Devam Edecek
Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor
Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor
Greyfurt ürünlerine destek ödemesi yapılacak
Greyfurt ürünlerine destek ödemesi yapılacak
KTAMS’tan hükümete çağrı: Çağrılara cevap verilmemesi halinde dairelerde greve gidilecek
KTAMS’tan hükümete çağrı: Çağrılara cevap verilmemesi halinde dairelerde greve gidilecek
Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm
Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim