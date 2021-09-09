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Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne atanan Kuni’yi ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 6 Eylül itibarıyla İskele Polis Müdürlüğü görevine başlayan Kasım Kuni’ye doğum günü olan bugün nezaket ziyaretinde bulundu.

09 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne atanan Kuni’yi ziyaret etti

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, . Kuni’ye yeni görevinde başarı dileyerek,  İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü arasındaki gurur veren iş birliğinin devam etmesini temenni etti. 

Ziyarette İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da yer aldı. 

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Göreve geldiği andan itibaren İskele’deki tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürlüğü ile yürüttükleri gurur veren iş birliğinin de bunların başında geldiğini vurguladı.  

Sadıkoğlu, “İskele yüreğimizin attığı yer. Tabii ki bizler İskele Belediyesi olarak hem İskele Polis Müdürlüğümüz hem de İskele Kaymakamlığımız ile güzel bir ekip kurduk. Ortak kaygımız, ortak gayemiz İskele ve Karpaz bölgesine elimizden gelen katkıyı koymaya çalıştık. Doğduğumuz büyüdüğümüz topraklara, gerekli katkıyı ve hizmeti verebilme adına çalışıyoruz. İskele’miz her şeyiyle; belediyesi, kaymakamlığı, polis müdürlüğü,  esnafı, devlet daireleriyle bir bütündür. Eğer bunların hepsi tamam olursa yaşanabilir bir İskele olur.” dedi.

İskele’de göreve başlamadan önce, İskele Belediyesi ve İskele Belediye Başkanı hakkında güzel duyumlar aldığını ifade eden İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, özellikle İskele Polis Müdürlüğüne yapılan katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkürlerini sundu.  

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Son Güncelleme: 09.09.2021 15:03
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