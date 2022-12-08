Sadıkoğlu: En büyük gücümüz mali yapımız

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere dair çalışmalarını ve 25 Aralık’tan sonra yapılacaklarını anlatan Başkan Sadıkoğlu, İskele ve 21 köyüne 26 Aralık itibariyle gönülden hizmete devam edeceklerini ifade etti.

SADIKOĞLU: “ALNIMIZ AÇIK, VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR HESAP YOK!”

Mevcut ve geçmiş hükümetler ile İskele Belediyesi’nin ilişkilerinin her zaman çok iyi olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, merkezi hükümetin yapması gereken çok işi de halka daha iyi hizmet adına İskele Belediyesi olarak üstelendiklerini ifade etti. Orman arazileri ve hali araziler konusunda son dönemde birtakım sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmektedir diyen Sadıkoğlu, Orman Dairesi’ne ait olan ya da hali arazi olan yerlerin verilmesi konusunda özellikle seçim arifesinde hep belediyeler ve belediye başkanlarının hedef alındığını söyledi. Ancak bizim alnımız açık veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok diyen Sadıkoğlu, 8,5 yıldır İskele Belediyesi’ne kattığımız araziler değerler ortada. 200 dönümlük araziyi Belediyeye kattık. Bunların çoğu Orman ve Kültür Parkı ve yeşil alan olmak üzere projelendirilmiştir dedi.

SADIKOĞLU: “BELEDİYEYE AİT YERLER, HALA BELEDİYEYE AİTTİR. AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ”

İskele Belediyesi Halk Plajı’nın peşkeş çekildiği yönünde çıkan kasıtlı ve özellikle muhalif kesim tarafından dillendirilen konuya da bir kez daha açıklık getiren Sadıkoğlu; “sahilimiz halkımıza açık, hiçbir şekilde kaygılanacak bir durum yok. Lakin bizim önceliğimiz halkımız. Yap işlet devret modeliyle hizmet veren söz konusu yer bugün Belediyeye çok ciddi anlamda ekonomik gelir getiriyor. Bu gelirin tamamı da halka hizmet için harcanıyor. Bilinmesini isterim ki belediyemize ait olan yerler kimseye peşkeş çekilmiyor, belediyeye aittir, aksi düşünülemez” dedi. İskele Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesinin 106 milyon TL olduğunu da açıklayan Sadıkoğlu, bunu sadece yüzde 32’i personel gideri, yüzde 68’i de hizmet mal alımı ve gayrimenkul alımı olarak halkımıza hizmet olarak geri döndüğünü söyledi.

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYESİ GÜÇLÜ BİR MALİ YAPIYA SAHİP”

51/95 yasasına ve yapılan belediye reformuna da değinen İskele Belediye Başkanı/ UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin reformla birlikte hiçbir belediyeyle birleşmeyen tek belediye olduğunu, Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya Köyleri’nin bağlanmasıyla hizmet alanının genişlediğini ifade etti. Reformla birlikte belediyelerin mali yapılarında da iyileştirme yapılacağını belirten Sadıkoğlu, reformdan önce de şimdi de İskele Belediyesi güçlü bir mali yapıya sahip dedi, İskele Belediyesi’nin gelir ve giderlerini en iyi koruyan belediyelerden biri olduğunun da altını çizdi.

SADIKOĞLU: “SAĞLIK KONUSUNDA CİDDİ HİZMET SUNDUK, SUNMAYA DA DEVAM EDİYORUZ”

Pandemi döneminde belediyelerin seferber olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, bu süreçte Sağlık Bakanlığı’na çok ciddi katkı sağladığını, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin 85 bini aşkın PCR ve Antijen testi yaptığını, rahatsız olan kişileri pandemi hastanesine ulaştırdıklarını, yiyecek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi görev aldıklarını belirtti. 8 yıldır 65 yaş ve üzeri, sosyal yardım alanlar ile özel gereksinimli bireylere çok donanımlı bir ekiple hizmet verdiklerini de hatırlatan Sadıkoğlu, İskele Sağlık Ocağı’nın da tüm mefruşatından, istek ve talepleri için de seferber olduklarına işaret etti. Biz beklentilerimizi azalttık. Kendi imkanlarımızla bölgemizde hizmet veriyoruz diyen İskele Belediye Başkanı/ UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak tüm dairelerimizin kurum ve kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

SADIKOĞLU: “EN CİDDİ SORUNUMUZ KANALİZASYON, 2023 YILININ İLK PROJESİ DE BU OLACAK”

İskele Bölgesi’nin en ciddi sıkıntısının gelişme bağlı olarak ortaya çıkan Kanalizasyon sorunu olduğunu ve bölgede kanalizasyon olmadığını da tüm açık yürekliliğiyle dile getiren İskele Belediye Başkanı/ UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin planlarının da üzerinde geliştiğini belirtti. İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla bu sorunun çözülemeyeceğini herkes biliyor diyen Sadıkoğlu, bunun için bir fon oluşturulacağını, Bakanlar Kurulu kararınca da onaylandığını açıkladı. Sadıkoğlu, Kanalizasyon Projesinin 2023’e ait öncelikli projeleri arasında yer aldığını da belirtti. İskele Belediye Başkanı/ UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, Ocak ayında, kanalizasyon konusunda hazır olacak projenin ihaleye çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

SADIKOĞLU: “PROJELERİMİZİN HEPSİ ÇOK İDDİALI”

İskele Belediye Başkanı/ UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, Kanalizasyon dışındaki yeni projelerini de açıkladı. Projelerimizin hepsi çok iddialı ve insan odaklı diyen Sadıkoğlu; Yeşil alanların, bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağı Orman ve Kültür Parkı, Kültür Projeleri, yeni bisiklet ve yürüyüş yolu projeleri, Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi Projesi, Kuzey Sahil Yolu Eko Agro Turizm Köyleri Projesi’nin yeni dönemde hayata geçeceğini belirtti.

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise “geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de İskele ve köylerinde yaşayan halkımızın daha refah ve sağlıklı yaşayabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gönülden hizmete devam, çünkü İskele’ye değer” dedi.