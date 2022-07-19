Sadıkoğlu: “20 Temmuz Barışın Ve Özgürlüğümüzün Sembolü“

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz'un barışın ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Bizleri esaretten özgürlüğe kavuşturan gün 20 Temmuz; barışın ve özgürlüğümüzün sembolü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini, tüm dünyaya ilan eden Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız. Bu 20 Temmuz bizim için ayrıca heyecanlı. İskele Belediyesi olarak bundan tam 50 yıl önce dönemin mücahitleri tarafından Ergazi köyündeki Arno Tepesi’ne nakış gibi işlenen ay yıldızlı bayrağımızı ışıklandırdık. Dönemin şartlarına uygun olarak kireçle boyanarak Ergazi Köyü halkına güven veren ay yıldızlı bayrağımızı ışıklandırmak boynumuzun borcuydu, şimdi ışıl ışıl. Bu vesileyle hem Ergazi köyümüzdeki bayrağı bize miras bırakan dönemin mücahitlerine, hem de üzerinde huzurla yaşadığımız vatan toprağını bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”