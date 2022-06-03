banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dikkat İskele'de Elektrik Kesintisi Olacak!
Dikkat İskele'de Elektrik Kesintisi Olacak!
Dolar 16,55TL
Dolar 16,55TL
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Tutuksuz Yargılandı
Tutuksuz Yargılandı
İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazanın zanlısı, 5 gün tutuklu
İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü...
banner404

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı

03 Haziran 2022 Cuma 13:39
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi  (Şirketler Mukayyitliği) 8, 9  ve  10  Haziran   günleri  mesai  saatleri  içerisinde,  tasfiye  halindeki muhtelif  şirketlere  ait  masa,  sandalye,  dolap,  market  ekipmanları  ve ofis  malzemelerinin  satışını  yapacak.

banner341
Demirbaşların satışları,  8 Haziran Çarşamba ve  10 Haziran  Cuma  günleri  09:00 - 13:00  saatleri  arası,  09  Haziran  Perşembe  günü  de  09:00 -  15:00  saatleri  arası  Eti  Ambarı  ( Kıbrıs  Sigorta  yanı )  Lefkoşa'da  yapılacak.

Satış bedelinin peşin ödeneceği belirtilen açıklamada, ödemeyi çek ile yapmak isteyen  alıcıların, bu  maksatla  keşide  ve  tanzim  edecekleri  çeklerin,  KKTC  mevzuatına  tabi  olan banka  garantili  veya  Good  For  Payment  kaşeli  çekler  keşide  ve  tanzim  etmek sureti  ile  ödeme  yapabilecekleri ifade edildi.

Demirbaşların bulundukları yerden teslim alınıp taşınmaları,  bakım ve onarımları için gerekli olabilecek her türlü masrafın alıcıya ait olacağı kaydedilen açıklamada, satılan demirbaşın değişimi ve iadesi olmayacağı belirtildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar yeni Kamu-İş yönetimini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Tatar yeni Kamu-İş yönetimini tebrik etti
AFAD "Deprem Simülasyon Tırı" KKTC'den ayrıldı...
AFAD "Deprem Simülasyon Tırı" KKTC'den ayrıldı...
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor
“Çocukları beslemek ‘gider kalemi’ değildir”
“Çocukları beslemek ‘gider kalemi’ değildir”
“Çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren sistemleri hayata geçireceğiz”
“Çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren sistemleri hayata geçireceğiz”
Dikkat İskele'de Elektrik Kesintisi Olacak!
Dikkat İskele'de Elektrik Kesintisi Olacak!
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’de düzenlenecek Forum’a katılıyor
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’de düzenlenecek Forum’a katılıyor
Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları pazartesi günü Meclis önünde olacak
Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları pazartesi günü Meclis önünde olacak
Özdenefe, milli yüzücü Ulaç’ı kabul etti
Özdenefe, milli yüzücü Ulaç’ı kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim