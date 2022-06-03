Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi (Şirketler Mukayyitliği) 8, 9 ve 10 Haziran günleri mesai saatleri içerisinde, tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait masa, sandalye, dolap, market ekipmanları ve ofis malzemelerinin satışını yapacak.

Demirbaşların satışları, 8 Haziran Çarşamba ve 10 Haziran Cuma günleri 09:00 - 13:00 saatleri arası, 09 Haziran Perşembe günü de 09:00 - 15:00 saatleri arası Eti Ambarı ( Kıbrıs Sigorta yanı ) Lefkoşa'da yapılacak.

Satış bedelinin peşin ödeneceği belirtilen açıklamada, ödemeyi çek ile yapmak isteyen alıcıların, bu maksatla keşide ve tanzim edecekleri çeklerin, KKTC mevzuatına tabi olan banka garantili veya Good For Payment kaşeli çekler keşide ve tanzim etmek sureti ile ödeme yapabilecekleri ifade edildi.

Demirbaşların bulundukları yerden teslim alınıp taşınmaları, bakım ve onarımları için gerekli olabilecek her türlü masrafın alıcıya ait olacağı kaydedilen açıklamada, satılan demirbaşın değişimi ve iadesi olmayacağı belirtildi.