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RES-BİR : "Sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldık”

Bu sabah olağanüstü toplanan Restorancılar Birliği (RES-BİR), sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldığını açıkladı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:53
RES-BİR : "Sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldık”
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RES-BİR’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Pandemi nedeniyle aç-kapat / biraz aç-biraz kapat gibi her gün farklı farklı kararlar alan yöneticiler, hatta dün akşam karar bile alamayan yöneticiler bizleri tükenme noktasına getirmişlerdir.

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Bu sabah erken saatlerde toplanan Yönetim Kurulumuz, diğer paydaşlarla da durum değerlendirmesi yapıp, sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı almıştır.

Tek derdi sağlıklı ve kimseye avuç açmadan, gemilerini yüzdürmek olan üyelerimizin sabrı kalmadığı gibi, ekonomik gücü de tükenmiş durumdadır.

Ülkesinde 3. sınıf vatandaş gibi görülen üyelerimizin derdi, seçim değil geçimdir.

​Bu yönetim anlayışınızla, seçimlerde de kendi kendinizi seçersiniz.

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Anahtar Kelimeler:
RESBİR
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