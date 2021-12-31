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Rekor vaka sayısı
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Rekor vaka sayısı

31 Aralık 2021 Cuma 19:14
Rekor vaka sayısı

"Toplam 15.137  test yapıldı, 626'sı yerel, 666 pozitif vakaya rastlandı, 147 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.137 olup, 626'sı yerel 666 pozitif vakaya rastlanmış,147kişi taburcu edilmiştir. 

40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 626 kişi ise yerel vakadır. 

260 kişi Lefkoşa, 134 kişi Girne, 160 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

31Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.137  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 666 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 626 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 147 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.702.172 

Toplam Vaka Sayısı: 35.983  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.985 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2901  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2851 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2348 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 382  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5935 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104206

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