Rahşan Ecevit için KKTC’den başsağlığı mesajları

TATAR: RAHŞAN ECEVİT’İN VEFATINI BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabundan yayaınladığı mesajda “Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhumvBülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

Tatar, mesajında, “Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum.” İfadesini kulandı.

ÖZERSAY: RAHŞAN HANIM KARAOĞLAN’A KAVUŞTU

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversite yıllarımda öğrenci dergisi için röpörtaj yapmak üzere o yılların en parlak siyasi figürlerinden biri olan Bülent Ecevit ile Ankara’da Beşevler’de DSP binasında görüşmeye gittiğimde tanımıştım Rahşan Hanım’ı. Özellikle eşinin siyasi yasağı devam ettiği dönemde siyasi hareketin bayrağını cesaretle üstlenmesi çok etkilemişti beni. Birbirlerine sevdaları her zaman dillerdeydi ve her zaman öyle olacak, Rahşan Hanım Karaoğlan’a kavuştu. Nurlar içinde olsunlar...”

TAÇOY: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.” mesajını yayınladı.

ATAKAN: BİR ÖMÜR BİTMEYEN YOL ARKADAŞLIĞI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Ulaştırma bakanı Tolga Atakan ise, sosyal medyada paylaştığı mesajda “Bir ömür bitmeyen yol arkadaşlığı, kader birliği şimdi ara verdiği yerden devam edecek.. Kavuştular..” ifadesini kullandı.