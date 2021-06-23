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Prof. Dr. Kınacı'dan Bakanı Oğuz’u ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs (İTÜ-KKTC) Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Rektör Danışmanı Dr. Aslı Kanan ve Genel Sekreter Dursun Koç ile birlikte  Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:15
Prof. Dr. Kınacı'dan Bakanı Oğuz’u ziyaret
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Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Gazimağusa ve Yenierenköy’de kampüslerinin bulunduğunu hatırlattığı konuşmasında, bölgenin canlanması için bu kampüslerin bir an önce aktifleşmesi gerektiğini kaydetti. 

Kampüs inşaatında gecikme sebeplerinden birinin de  alanlardaki kamulaştırma olduğuna dikkati çeken Kınacı, sorunun çözüldüğünü, bu konuda Maliye Bakanlığı’nın da desteklerini gördüklerini vurgulayarak teşekkür etti. 

İTÜ’nün gerek eğitim-öğretim, gerekse uygulama açısından teknik alanlarda önemli bir birikimi olduğunu aktaran Prof. Dr. Cumali Kınacı, yalnızca İTÜ-KKTC olarak değil, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak da adanın her türlü probleminde çözüm geliştirme yönünde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. 

Bu sene yeni programlar açtıklarını  kaydeden İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı,  Ekonomi ve Finans ve Deniz İşletmeleri Yönetimi bölümlerinin ülkeye ivme kazandıracağı inancını  ifade etti.  

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı; “Ada ülkesi olduğumuz için Deniz İşletmeleri Yönetimi’nin eksik olduğunu gördük. Bu programı açıyoruz. Bölümden mezun olanlar ise, deniz ticaretinde, deniz turizminde, marina yat yönetiminde ve liman işletmesinde uzman olacak. Bu konuda iddialıyız. Bunun ayrıca adaya büyük katma değer katacağını düşünüyoruz” dedi.  

OĞUZ

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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin KKTC’ye, hem katma değer anlamında, hem yüksek öğrenimde büyük değerler kattığını dile getirerek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa ve Yenierenköy yerleşkelerinin de bu bölgelerin canlanmasında önemli bir rol üstleneceğini söyledi. 

“İnşallah Erenköy yerleşkesinin devreye girmesi ile yıllardır beklenen bir özlem son bulacak. Çünkü hem İskele ilçesi, hem de bölgenin kalkınma anlamında büyük beklentileri var” dedi. 

Gazimağusa’daki  yerleşkesinin tarihi bir yerde olacağını hatırlatan Maliye Bakanı Dursun Oğuz; “Gazimağusa tarihi bir kenttir. Özelikle yerleşke içinde yer alan eski hükümet binasının restorasyonu ile eski tarihine kavuşacak, tarih yeniden canlanacak” diye konuştu. 

Teknik üniversitenin avantajlarının olduğunu da dile getiren Maliye Bakanı Oğuz, ihtiyaç duyulan  teknik bölümler ve dünyadaki yeni iş alanları açısından İTÜ-KKTC’ye büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Ülke gençleri açısından da alternatif meslek grupları yaratılmasına katkı sağlayacağına inanç belirtti. 

Açılacak olan Deniz İşletmeleri Yönetimi programının önemine de dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bölümün özellikle denizle iç içe bir bölgede yer almasının avantajlarından bahsetti. 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, her türlü iş birliğine hazır olduğunu da dile getirdi. 

Görüşme sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a anı plaketi takdim etti. 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 12:28
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