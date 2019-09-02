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Prof. Dodd yaşamını yitirdi

Kıbrıs konusu ve Kıbrıslı Türklerin müzakere sürecindeki duruşuyla ilgili sayısız makaleler yayınlamış olan Prof. Clement Dodd 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dodd yaşamını yitirdi

Kıbrıs konusu ve Kıbrıslı Türklerin müzakere sürecindeki duruşuyla ilgili sayısız makaleler yayınlamış olan Prof. Clement Dodd 93 yaşında yaşamını yitirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
Prof. Dodd yaşamını yitirdi

Kıbrıs konusu ve Kıbrıslı Türklerin müzakere sürecindeki duruşuyla ilgili sayısız makaleler yayınlamış olan Prof. Clement Dodd 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ağustos tarihinde vefat eden, Kıbrıs’la ilgili birçok yazı, araştırma ve kitaba imza atan İngiliz siyaset bilimi uzmanı Profesör Clement Dodd, bugün toprağa  verildi.

1926 yılında İngiltere’nin Chester bölgesinde doğan Clement H. Dodd, üniversite eğitiminde Türkçe ve Farsça ile Tarih ve Siyaset Teorisi bölümlerinden mezun olmuştu.

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Hull Üniversitesi’nde 44 yaşında Profesörlük unvanı alan Dodd, o zamana kadar Leeds, Durham ve Manchester Üniversitelerinde siyaset dersi vermişti.

Dodd, ayrıca, Türkiye’de bulunan Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde de misafir profesörlük yapmıştı.

Clement H. Dodd’un yayınlamış olduğu kitaplar arasında; “The Historyand Politics of the Cyprus Conflict” , “The Cyprus Imbroglio, Update on the Cyprus Conflict”, “Disaccord on Cyprus: The UN Plan and After”, “Storm Clouds Over Cyprus: A Briefing”, “The Cyprus Issue: A Current Perspective” , “The Crisis of Turkish Democracy”, “Democracy and Development in Turkey, Political Change (Inaugurallectures / University of Hull)” ve “Politics and Government in Turkey” yer alıyor.

Son Güncelleme: 02.09.2019 18:30
Anahtar Kelimeler:
Prof. Clement Dodd
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