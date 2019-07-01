Posta Dairesi Emekliler Haftası nedeniyle özel tarih damgası uygulayacak

Posta Dairesi, “Emekliler Haftası” nedeniyle gelen ve giden gönderilere özel tarih damgası uygulayacak.

Posta Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran- 4 Temmuz Emekliler Haftası nedeniyle bugün Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta Merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderiler de ise pul üzerine özel tarih damgası vuruluyor.