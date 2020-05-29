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Port-isbi sözleşmesinin iptali...

 Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, “Lefke ve yöresinde yeni bir madencilik faaliyetine kesinlikle geçit verilmeyeceğini” vurguladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 12:34
Port-isbi sözleşmesinin iptali...
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Platform Koordinatörü Teoman Oktay, dün gerçekleştirilen Lefke STÖ’leri toplantısının ardından,  PORT-İSBİ isimli şirketin, CMC arazilerinin işletme sözleşmesinin iptali konusunda bir basın açıklaması yayımladı. 

Platform adına yayımlanan açıklamada, “CMC Maden Şirketi’ne ait Lefke - Gemikonağı sahilinde bulunan takriben 2000 dönümlük atık alanının, 49 yıllığına PORT-İSBİ isimli şirkete kiralanmasına ilişkin sözleşmenin Bakanlar Kurulu tarafından 14/5/2020 tarihinde alınan kararla iptal edilmiş olduğunu 21/5/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan karardan öğrenmiş bulunuyoruz” denildi. 

Açıklamada, böyle bir kararın Lefke Sivil Toplum Örgütlerinin yıllardan beri talep ettiği bir husus olduğuna işaret edilerek, Bakanlar Kurulu’nun PORT-İSBİ CMC arazilerini İşletme Sözleşmesi’ni iptal kararının, doğru bir karar olduğu ifade edilerek, “Zaten Lefke Bölgesi STÖ’leri Koordinatörlüğü olarak yıllardır böyle bir talebimiz vardı. Söz konusu atık alanının PORT-İSBI ile ilişkisinin kesilmesinden sonra anılan atık alanının ne gibi bir yöntemle yönetileceği hususunda görüşlerimizi ve endişelerimizi birçok kez dile getirip yetkililere iletmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık” denildi.

Platformun değerlendirmesinde şunlar kaydedildi:

“Yapılan değerlendirmede; 

I- 2007 yılından beri mükellefiyetlerini yerine getirmemiş, Lefke ve yöresi halkını maden
atıkları ile yaşamaya mahkum etmiş PORT-İSBİ şirketi ile olan hukuki ilişkinin iptali kararı büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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II- Bundan sonra yapılacak işlerden olan, 

‘a)  Takriben 2000 dönümlük CMC atık alanının nasıl temizleneceği,
b) Temizleme sonrasında kurtarılacak alanın ne amaçla kullanılacağının kararlaştırılıp planlanması,
c)  Yapılacak tüm işlerin zamanlanıp, kontrol edilmesi,
d) Kurtarılacak alanın kesinlikle herhangi bir madencilik faaliyeti için kullanılmaması,’ 

konularına Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütlerinin çok büyük önem atfettiği tüm bunların planlanma, gerçekleşme ve sonuca ulaşma gibi her safhasında Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile Bölge Sivil Toplum örgütlerinin söz sahibi olma kararlığında olduğunu vurgulandı.

e)  Temizlenecek maden atık alanın, Uluslararası Maden Temizleme kural ve yasalarına uygun yapılmasını sağlamak için sözleşmeye bu konuda bağlayıcı kurallar konulmalı.

III- Atık alanının temizlenmesiyle ilgili şeffaf bir ihale süreci izlenmeli.

IV- Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu bu vesileyle Lefke ve yöresinde yeni bir madencilikle faaliyetine kesinlikle geçit vermeyeceğini bir kez daha vurgulama kararı aldı.”


 

Son Güncelleme: 29.05.2020 12:40
Anahtar Kelimeler:
Portisbi Sözleşmesi
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