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Polisiye haberler…

17 Eylül 2021 Cuma 17:00
Polisiye haberler…

GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ 1 KİLOGRAM 270 GRAM  UYUŞTURUCU İLE TABANCA VE  MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada  1 kilogram 270 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu, 4 tabanca bir kuru sıkı tabanca ile şarjör ve canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen A.B.A.’nın (E-44) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın ikametgâhında yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 4 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ş.(E-29) de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir başka  operasyon sonucu, Küçük Kaymaklı’da kiralık araçta yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu K.A.’nın (E-21) kullanımında bulunan ve A.S.A.’nın (E-22) yolcu olarak bulunduğu kiralık araçta yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde, K.A.’nın başka bir adreste bulunan kendi adına kayıtlı aracında yapılan aramda ise yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KOMŞUYLA KAVGADA BURNU KIRILDI

Alayköy’de çıkan komşu tartışmasında bir kişinin  burun kemiği kırıldı.

Açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Alayköy’de, A.K.(E-27) ve M.K.(E-22), komşuları Muhammet Kansu ile aralarında çıkan tartışma sonucu, adı edilenin ikametgahının bahçesine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra, söz konusu şahsı darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldular. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 18.09.2021 02:55
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