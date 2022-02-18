Polis vatandaş seferber oldu her yerde aranıyor

POLİS VATANDAŞ SEFERBER OLDU HER YERDE ARANIYOR

Ergün YAHAT

Mormenekşe köyünde ikamet eden Mulla Pekrioğlu bugün öğle saatlerinde doğadan ot toplamak için evden ayrılmış ancak geri dönüş yapmayınca ailesi durumu polise bildirmesi üzerine polis ailesi ve vatandaşlar bölgeye yakın Salamis ormanı ve çevresinde arama çalışmalarını devam ediyor.

Ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gören duyanların yardımına ihtiyacımız vardır.

Arabası bordo Nissan Juke plaka PK 776 Ötüken-Mormenekşe Salamis taraflarında tahmin ediliyor