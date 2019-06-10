Polis ülke genelinde trafik kontrollerini sürdürüyor

Polis ülke genelinde trafik kontrollerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran tarihleri arasında toplam 6 bin 131 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 258’i ile ilgili ileri işleme gidilirken, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 24’ü süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si alkollü araç kullanmak, 16’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 25’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 15’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 3’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 74’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Aynı tarihleri kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 76 adet trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 31 kişi yaralandı.



Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinde; süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (20), yakın takip (15), dikkatsiz sürüş yapmak (11) ve diğer etkenler (6) yer aldı.Kazalarda toplam hasar miktarı 613 bin 758TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:“Lefkoşa 23, Gazimağusa 17, Girne 25, Güzelyurt 3, İskele 8.”