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Poliçeler Yasası hakkında yasa gücünde kararname çıkartıldı

Kararname, Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, yavaşlayan iktisadi faaliyet göz önüne alınarak, çeklerin ödenebilmesi için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak çeklerin ibrazını düzenliyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
Poliçeler Yasası hakkında yasa gücünde kararname çıkartıldı
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Bakanlar Kurulu’nun, Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak çıkardığı Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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KKTC’de faaliyet gösteren bankalar üstünden çek ibraz eden gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsayan Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname,  Poliçeler Yasası'nda yer alan 15 (on beş) iş günlük sürenin, Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce "Karşılıksız Çek Ödenemez" mührü basılmamış çekler ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmek üzere ibraz edilen çekler için 22 (yirmi iki) iş günü olarak uygulanmasını öngörüyor.

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Son Güncelleme: 03.02.2021 11:48
Anahtar Kelimeler:
Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
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