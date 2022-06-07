Polat Alper: Özkurt’a verilen ceza hukuka uygun olabilir ancak toplumu vicdan açısından derinden yaralamıştır

Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Polat Alper, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Alper, “Özkurt’a verilen ceza hukuka uygun olabilir ancak toplumu vicdan açısından derinden yaralamıştır” dedi.

“Bir basın kuruluşunun yöneticisi seçim yasağını çiğnemesi nedeniyle 2 ay 20 gün süreyle hapishaneye konulmuştur” diyen Alper, şöyle devam etti:

“Ceza hiçbir seçenek yaptırıma çevrilmediği gibi Özkurt’un sabıkasız geçmişi, mesleği ve verilecek cezanın Özkurt’un gelecekteki hayatını etkileme dereceleri kamu vicdanını yaralayan önemli noktalar arasındadır.”

“ÖZKURT, HIRSIZ, KATİL, RÜŞVETÇİ VEYA SAİR YÜZ KIZARTICI SUÇLULARLA AYNI MUAMELEYE TÂBİ TUTULARAK CEZAEVİNE KONULMUŞTUR”

Özkurt’un yayıncılık refleksiyle hareket ettiğini belirten Alper, “Söz konusu töreni yayınlamak durumunda kalmış olan Özkurt, hırsız, katil, rüşvetçi veya sair yüz kızartıcı suçlularla aynı muameleye tâbi tutularak cezaevine konulmuştur” ifadelerini kullandı.

“TEMENNİM EN KISA SÜREDE VİCDANLARIN RAHATLATILMASIDIR”

Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Alper, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Özellikle dikkat çekmek isterim ki; şikayetçi olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakimlerden, yargılayan yine hakimlerden, istinaf mahkemesi de yine hakimlerden oluşmaktadır.

Bir katil veya profesyonel bir suçlu ile aynı muameleye tâbi tutulan Özkurt, kapasitesinin iki kat üzerinde insan barındıran bir cezaevine gönderilmiştir.

Yargının bağımsızlığına ve verilen kararlara her zaman saygı duymakla birlikte temennim en kısa sürede vicdanların rahatlatılmasıdır.”