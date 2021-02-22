Pilli veda etti

UBP Milletvekili Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından, bugün Bakanlık bünyesindeki “Koronavirüs Kriz Merkezi”nde “veda konuşması” yaparak görevi Ünal Üstel'e devretti.

Pilli, “Ekibimle birlikte bizim alnımız açık. Biz hiçbir kişiye ve zümreye menfaat sağlamadık. Bizim cebimizde haram para yok. Bunu gururla söylüyorum” dedi.

Pilli, “Müdürlerimle, ekibimle birlikte bu mevkiye geldim, şimdi ekibimle gidiyorum. Biz giderken sanmayın ki biz bittik. Halkımızın sağlığının ileri gitmesi için yine mücadele edeceğiz. Ben bir Milletvekiliyim ve halkımız için ne gerekirse yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Pilli, konuşmasının sonunda, “Ben buraya Dr. Ali Pilli olarak geldim, Dr. Ali Pilli olarak gidiyorum” ifadelerini kullandı, büyük alkış topladı.