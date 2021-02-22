banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay kimin yolunda?
Özersay kimin yolunda?
Ersan Saner nasıl bu kadar köşeye sıkıştı!
Ersan Saner nasıl bu kadar...
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Uyanmalıyız artık!
Uyanmalıyız artık!
banner376

Pilli veda etti

Dr Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’nda son kez açıklama yaparak, veda etti..

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:21
Pilli veda etti
banner337
banner351

UBP Milletvekili Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının ardından, bugün Bakanlık bünyesindeki “Koronavirüs Kriz Merkezi”nde “veda konuşması” yaparak görevi Ünal Üstel'e devretti.

banner341
Pilli, “Ekibimle birlikte bizim alnımız açık. Biz hiçbir kişiye ve zümreye menfaat sağlamadık. Bizim cebimizde haram para yok. Bunu gururla söylüyorum” dedi.

Pilli, “Müdürlerimle, ekibimle birlikte bu mevkiye geldim, şimdi ekibimle gidiyorum. Biz giderken sanmayın ki biz bittik. Halkımızın sağlığının ileri gitmesi için yine mücadele edeceğiz. Ben bir Milletvekiliyim ve halkımız için ne gerekirse yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Pilli, konuşmasının sonunda, “Ben buraya Dr. Ali Pilli olarak geldim, Dr. Ali Pilli olarak gidiyorum” ifadelerini kullandı, büyük alkış topladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan Pilli'nin görevden alınması hakkında açıklama
Tatar'dan Pilli'nin görevden alınması hakkında açıklama
"Sosyal Hizmet” eğitiminin ikincisini düzenlendi
"Sosyal Hizmet” eğitiminin ikincisini düzenlendi
İşletmeler alkollü içki satış ruhsatını 12 Mart’a kadar yenileyebilecek
İşletmeler alkollü içki satış ruhsatını 12 Mart’a kadar yenileyebilecek
KTTO yardım paketlerini Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim etti
KTTO yardım paketlerini Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim etti
Amcaoğlu’ndan başsağlığı mesajı
Amcaoğlu’ndan başsağlığı mesajı
Covid-19 salgınında son 24 saat
Covid-19 salgınında son 24 saat
Hava durumu
Hava durumu
Erdal Gökhan hayatını kaybetti
Erdal Gökhan hayatını kaybetti
Sosyal medyada günün fotoğrafı oldu
Sosyal medyada günün fotoğrafı oldu
Sunday Mail’de Tatar yazısı
Sunday Mail’de Tatar yazısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim