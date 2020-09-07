Pilli: Toplam 1811 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1811 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sosyal medyada gün içinde çıkan haberlere değinen Bakan Pilli, bakanlık tarafından verilen resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. 7 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1811 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 Ülke dışından gelen vakalar – 4 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -18 Yerel vakalar -4 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 131.704 Toplam Vaka Sayısı- 437 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 283 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 150 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 45 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 105 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok