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Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili önlemlerini dün akşam toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin ürettiği kararlar ışığında almaya devam ediyor.

Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili önlemlerini dün akşam toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin ürettiği kararlar ışığında almaya devam ediyor.

04 Şubat 2020 Salı 15:05
Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili önlemlerini dün akşam toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin ürettiği kararlar ışığında almaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, yeni koronavirüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü rehberleri ve uyarılarını dikkate alarak, salgının genelde adaya ve özelde ülkeye ulaşması ihtimalinden yola çıkarak gerekli tüm önlemleri aldı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkemize yurt dışından gelen yolcuların giriş-çıkış yaptığı havaalanı, sınır kapıları ve limanlarda, olası bir durumda virüsün ülkede yayılmasını önlemek açısından çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürdüğü belirtildi.

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Açıklamada, dün yapılan toplantıda Kıbrıs Rum kesiminde de konuya hassasiyet ve önemle yaklaşıldığının görüldüğü, her ki tarafta da şu an vaka olmadığı için Yeşil Hat üzerindeki sınır kapılarında önlem almaya gerek görülmediği, olası bir vaka durumunda komitenin konuyu yeniden değerlendireceği belirtildi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de bu kapsamda bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde hazırlanan karantina merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Pilli, başhekim Adil Özyılkan ve başhemşire Fatma Savaşkan ile sağlık personelinden bilgi aldı.
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 19:57
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığKarantina MerkeziSağlık Bakanı Dr. Ali PilliSağlık Teknik Komitesi
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