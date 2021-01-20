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Pilli: “Kapanmak için değil açılmak için uğraşıyoruz”

“HEDEFİMİZ MART SONU AŞI KAMPANYASINI BİTİRMEK… TEK SORUNUMUZ AŞIYA ULAŞMAK”

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:30
Pilli: “Kapanmak için değil açılmak için uğraşıyoruz”
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“HEDEFİMİZ MART SONU AŞI KAMPANYASINI BİTİRMEK… TEK SORUNUMUZ AŞIYA ULAŞMAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye yeni aşıların tedariki için çalışmalarının sürdüğünü, bir hafta içinde bu konunun netleşeceğini ifade ederek “Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz” dedi. Pilli, mart sonuna kadar aşılamayı tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pilli, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında devam eden aşılama konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pilli, 65 yaş üstü hastaların aşılanmasında öncelik gösterildiğini; 80 yaş üstü kişilerin de 5 merkezde aşılanmaya başlandığını kaydetti.

80 yaş üzeri 5 bin 768 kişi olduğunu söyleyen Pilli, şu anda herkese aşı yapılamayacağını ancak aşıya ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“HEDEFİMİZ MART SONU AŞI KAMPANYASINI BİTİRMEK… TEK SORUNUMUZ AŞIYA ULAŞMAK”

Pilli, “Aşı programımızın olmadığı ifade ediliyor. Yeter ki aşımız olsun, süratle aşı yapmamız mümkün. 15 Ocak’ta aşıya başlayacağız dedik, yaptık. Hedefimiz Mart sonu aşı kampanyasını bitirmek. Tek sorunumuz aşıya ulaşmak. Dün bütün gün ve bugün de ülkeye aşıların gelmesi için çalışmalarımız vardır. Aşıya ulaşmak için çalışıyoruz. Konuşmuyoruz ama günü geldiğinde konuşuruz. Aşı olsun, günde ne kadar aşı yapacağımızı net bir şekilde gösteririz. Aşıya ulaştıktan sonra rahat şekilde yaparız. Birkaç güne kadar netleşecek. Aşıya ulaşmak dünyanın sorunudur” dedi.

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Aşı tedariki konusunun bir hafta içinde netleşeceğini belirten Pilli, “Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2021’i kaybetmemek için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

“BÜTÜN HALKA TORPİL”

Aşı konusunda bazı kişilere “torpil yapıldığı” yönündeki haberlere de işaret eden Pilli, “Ben bütün halkıma torpil yapacağım” şeklinde konuştu.

Pilli, “Şu ana kadar yapılan aşı miktarı 5 bin 600’dür. 200’ü Pfizer aşısı. Tüm merkezlerde yapılsın deniliyor. Sinovac ile Pfizer aşılanmasının yapılma tekniği farklıdır. Pfizer daha özelliklidir. Özel eğitimli ekipler tarafından yapılıyor” dedi.

Girne ve Lefkoşa’da yerel bulaşın daha fazla olduğunu ifade eden Pilli, dünkü 23 vakanın 20’sinin Girne bölgesinden olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Hareketin fazla olduğu yerde bulaş daha fazla. Girne’de biraz daha fazla tedbir alıp, vakaları aşağıya çekmemiz gerekiyor” dedi.

BİR HASTA DAHA YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan yoğun bakıma bir hastanın daha alındığına dikkat çeken Pilli, söz konusu hastanın sadece oksijene ihtiyacı olduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 14:50
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Sağlık BakanıSağlık Bakanı Ali PilliAşıALİ PİLLİ
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