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Pilli: "Halk, bizim açıklamalarımıza itibar etsin"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye giriş çıkışların başladığı 1 Temmuz’dan itibaren Kovid-19’la ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

16 Ağustos 2020 Pazar 10:20
Pilli: "Halk, bizim açıklamalarımıza itibar etsin"
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Sağlık Bakanı Pilli, 1 Temmuz’dan itibaren ülkede saptanan vaka sayısının 101 olduğunu açıkladı.Pilli, dün tespit edilen 10 pozitif vakanın ardından akşam saatlerinde 3 kişinin testlerinin daha pozitif çıktığını belirterek, son 24 saate toplam 13 vaka saptandığı bilgisini paylaştı.

 Bugüne kadar toplam vakanın 101’e ulaştığını, vakaların 36’sının taburcu olduğunu belirten Pilli, vakaların 32’isi hastanenin karantina bölümünde tedavi altında olduğunu, ancak hiçbirinin yoğun bakımda olmadığı ve genel durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Pilli, hiçbir şikayeti olmayan ancak PCR testi pozitif çıkan 33 kişinin ise karantina oteline yerleştirildiğini söyledi.Pilli, 1 Temmuz’dan bu yana ülkede 2 yerel vaka saptandığını, bu iki vakanın temaslılarının da tespit edilerek karantina oteline yerleştirildiğini kaydetti.

Akşam saatlerinde tespit edilen 3 vakanın 2’sinin temaslı vaka olduğunu belirten Pilli bunların 1 tanesinin yerel vaka olduğunu ve nereden bulaştığının araştırılmakta olduğunu söyledi…….Temaslı ekiplerinin de çok iyi çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Bakan Pilli ‘1 Temmuz’dan sonra yerel bulaş olacağı, herkes tarafından bilinmektedir, bu kaçınılmazıdır. Fakat önemli olan ekonomi ve sağlığı beraber götürmektir’ dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, 1 Temmuz öncesinde olduğu gibi bundan sonra da halkla beraber bunu savaşın kazanılacağını belirtti.

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Pilli ‘Bulaşı en aza indirmeye çalışıyoruz. Bunu ancak halka beraber başarabiliriz dolayısıyla genel kurallara uyulmalıdır’ dedi.

Basında yanlış haberler verildiğine ve halkın paniğe sokulduğuna da dikkati çeken Pilli, yalan haberleri basına yansıtanlar hakkında soruşturma açılacağını söyledi ve vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına itibar etmelerini istedi.

Ülkeye gelenlerin sonuçları çıkıncaya kadar izole olması gerektiğini ancak bazı kişilerin buna uymadığını söyleyen Bakan Pilli söz konusu kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

İşyerlerinde ve açık veya kapalı eğlence yerlerinde tutanak tutulması gerektiğine de dikkati çeken Pilli ‘Eğer bu işyerleri bu tutanakları tutmazlarsa da yasal işlem başlatılacaktır’ dedi.

Bakan Pilli, halka da seslenerek Sağlık Bakanlığına güvenmelerini istedi.

‘Kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktayız halkımız da üzerine düşeni yaparsa bu savaşı kazanırız’ diye Pilli, bazı kişilerin sağlığı siyasete alet ettiğini bunun yanlış bir şey olduğunu ve sağlığı siyasete alet edenlerin kaybedeceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKovid19
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