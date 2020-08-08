Pilli: ”Erenköy Direnişi, zafere kararlılık yürüyüşünün mihenk taşı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Erenköy Direnişi’nin 56'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakan Pilli, mesajında Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının var oluş tarihinin her aşamasında zafere kararlılık yürüyüşünün mihenk taşı olduğunu belirtti.

Pilli mesajında şu ifadeler yer verdi:





" Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde eşsiz bir yeri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 56'ncı yıl dönümündeyiz.Erenköy Direnişi , Kıbrıs Türk halkının var oluş tarihinin her aşamasında ortaya koyduğu gibi inandığı hedeflere ve zafere kararlılık yürüyüşünün mihenk taşlarından biridir .56 yıl önce Erenköy'de bir özgürlük direnişi öyküsü yazan tüm kahramanların önünde saygıyla eğiliyor, kaybettiğimiz aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.”