Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin deniz yoluyla geldiğini, diğer kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti.

4 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün uapılan test sayısı 1335. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 2. Ülke dışından gelen vaka 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka 1. Yerel vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 16. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 174 479. Toplam vaka sayısı 772. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 721. Tedavisi devam eden vaka sayısı 47. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 11. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 36. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"