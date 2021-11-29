banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
banner404

PGM-İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:00
PGM-İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

PGM İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları yangın riskine karşı dikkati olmaları konusunda uyardı.
PGM– İtfaiye Müdürlüğü’nün “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığı altında yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“1. Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.
2. Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların, şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu 1.5 m olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.
3. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın, son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız. 

banner341
4.  Mangal ve şömine kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan kuru otlar üzerine, çöp bidonları içerisine, yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz.
5. İş yerleriniz ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.
6. Elektrik Panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.
7.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.
8. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.

banner360
Son Güncelleme: 29.11.2021 17:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Biz de döviz krizi yaşadık ama halkımızı ezdirmedik”
Erhürman: “Biz de döviz krizi yaşadık ama halkımızı ezdirmedik”
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Acı haber
Acı haber
Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapıldı
Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapıldı
Partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi
Partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!
Tatar İstanbul’a gitti
Tatar İstanbul’a gitti
Deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklama
Deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim