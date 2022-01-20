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Pazartesi okullar tatil!
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Pazartesi okullar tatil!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, erken seçim dolayısıyla pazar günü okullarda oy verme işlemi gerçekleştirileceğinden, gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için 24 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceğini duyurdu. 

20 Ocak 2022 Perşembe 11:15
Pazartesi okullar tatil!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pazar günü gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi yapılacak okullarda oy sayım işlemlerinin ertesi güne sarkabileceği, eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, okullarda gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi adına pazartesi günü tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceği belirtildi. 
İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda Şubat yarıyıl tatili, 1 Şubat Salı günü başlayıp 13 Şubat tarihinde sona erecek.  2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek. 


KOLEJ SINAVLARININ İLK BASAMAĞI 29 OCAK’TA YAPILACAK
Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1)  29 Ocak Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2)  ise 11 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek. 
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor. 
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-2022 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. 

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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 23 – 27 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor. 
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi var.
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor. 

 

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Son Güncelleme: 20.01.2022 11:41
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