Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, testinin pozitif çıktığını açıkladı

UÇANER: “ÇEMBERİN DARALDIĞI BU DÖNEMDE LÜTFEN HERKES KENDİNİ KORUMAYA MAKSİMUM ÖZEN GÖSTERSİN”

Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bugün yapılan hızlı testinin ardından PCR testinin de pozitif çıktığını açıkladı.

Üroloji uzmanı Dr. Uçaner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kendisinin her pazartesi ve Cuma test yaptırdığını, tüm hastane personelinin de düzenli aralıklarla test yaptırdığını kaydeden Uçaner, sabah saatlerinde yaptırdığı antijen testinin (hızlı test) pozitif çıkmasının ardından PCR sonucunun da pozitif geldiğini bildirdi.

Dr. Erol Uçaner, çok sayıda temaslısı olduğu yönündeki haberlerden üzüntü duyduğunu belirtti ve kimseyle teması olmadığını açıkladı.

Tedavisine başlandığını aktaran Uçaner, Pandemi Hastanesi’ndeki meslektaşlarına da tarama yapıldığını belirterek, “Acil Durum Hastanesi sistemi kurulmuş, sorunsuz olarak bensiz ama tüm mesai arkadaşlarımla hizmete olması gerektiği gibi devam ediyor” dedi.

Ülkede son iki haftada vaka sayılarında artış olduğuna işaret eden Dr. Uçaner, bu yüzden hastanedeki görevine daha çok zaman ayırmak için özel kliniğindeki hasta muayenelerini geçen Cuma tamamlayıp ameliyatlarını da bayram sonrasına bıraktığını, o yüzden cuma sonrasında hastalarıyla bir teması olmadığını ayrıca geçen cuma sabahki PCR testinin de negatif çıktığını bildirdi.

Uçaner, son 10 gündür herhangi bir restoran, meyhane vb. bir mekanda bulunmadığını, sosyal anlamda arkadaşlarıyla da bir teması olmadığını; spor salonuna da cumadan sonra gitmediğini açıkladı.

Geçen Pazartesi rutin PCR testinin negatif; salı günü hızlı antijen taramasının yine negatif çıktığını kaydeden Dr. Erol Uçaner, bu iki günde de herhangi bir teması olmadığını belirterek, dün sabaha karşı ise şiddetli bir baş ağrısı ve terleme geliştiğini ve ilgili birimi arayıp önlemleri aldırıp önce hızlı test, sonrasında ise PCR verip kendini izole ettiğini anlattı.

Uçaner, tomografisinde akciğerlerinde herhangi bir sorun saptanmadığını, kan tetkiklerinin alındığını, doktor arkadaşlarını muayenesinde herhangi bir sorun saptamadıklarını kaydederek, PCR’ının pozitif çıkmasıyla tedavisine başlandığını bildirdi.

“Kendimi çok iyi hissetmekle birlikte doktor arkadaşlarımın vereceği karar doğrultusunda tedavime devam edeceğim” diyen Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde mesai arkadaşlarının işlerinin başında olduğunu, tümüne tarama yapıldığını, hastanede oda ziyaretlerinin, sohbet, vakit geçirmenin yasak olduğunu bu nedenle temaslısı olabilecek bir birim bulunmadığını kaydetti.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bir süre gereken durumlarda telefonla hizmet vereceğini belirterek “Acil Durum Hastanesi sistemi kurulmuş, sorunsuz olarak bensiz ama tüm mesai arkadaşlarımla hizmete olması gerektiği gibi devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Erol Uçaner, halka “Çemberin daraldığı bu dönemde lütfen herkes kendini korumaya maksimum özen göstersin” uyarısında da bulundu.

KKTC’de koronavirüs vakalarının başladığı Mart 2020’den beri birçok sağlık çalışanı virüse bulaştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci de virüse yakalanmıştı.