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Özyiğit : "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yetkilileri ile bir araya geldi.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:20
Özyiğit : "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son dönemde “çevreyle barışık veya çevre dostu madencilik” söylemleriyle Lefke bölgesinde madencilikle ilgili yeni girişimlerin olduğuna işaret ederek, “Lefke bölgesinin yeni bir maden macerasını kaldıramayacağını” söyledi.

Geçmişte madencilikle ilgili yapılan “hataların bedelinin çok ağır olduğunu, bunun olumsuz etkilerinin yıllar sonra bugün bile hissedildiğini” belirten Özyiğit, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına olumsuz etkisinin olduğuna işaret etti. Özyiğit, “bu acı tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini” vurguladı.

Cemal Özyiğit, yeni madencilik alanı olarak düşünülen bölgenin Lefke’nin egzotik yeşil dokusunun tam merkezinde olduğunu belirterek, bu bölgede madenciliğe izin verilmesinin Lefke ve bölgesi açısından “geri dönülemez zararlara” neden olacağını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile TDP Lefke İlçe Örgütü Başkanı Salih Karagözlü de hazır bulundu.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özyiğit, Lefke bölgesinde madencilikle ilgili yeni girişimlerden dolayı bölge halkı ve ile sivil toplum örgütlerinin endişeye kapılmakta “haklı” olduklarını belirterek, “Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun haklı mücadelesinde TDP olarak yanlarında olduklarını” söyledi.

Lefke ve bölgesinin “yeni bir maden macerasını kaldıramayacağı” uyarısında bulunan Özyiğit, bölgenin kalkınmasında önceliğin turizm, eğitim ve üretime verilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

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“MADEN ATIKLARININ TEMİZLENMESİ BİLİMSEL RAPORLAR DOĞRULTUSUNDA OLMALI, TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”

Özyiğit, “Maden atıklarının temizlenip değerlendirilmesinin başka, bölgede yeni madencilik faaliyeti başlatılmasının başka olduğunu” belirterek, CMC Tesis alanı ve Karadağ Açık İşletme alanlarının bir an önce rehabilite edilerek, toplum sağlığının daha fazla tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanmış fizibilite raporları olduğunu da hatırlatarak, atılacak adımların da bu bilimsel raporlar doğrultusunda olması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, gerek bölgenin kalkınması, gerekse CMC alanının rehabilitasyonu ve gelecekle ilgili planlamaların “katılımcılık anlayışı” ile yapılmasının önemine işaret ederek, “Gelecek planlaması Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte en geniş konsensusla yapılmalıdır” ifadesinde bulundu.

“ÜRETEN, GELİŞEN VE KARAKTERİNİ KORUYAN BİR LEFKE”

TDP Başkanı Özyiğit, bölgenin planlı gelişmesine hassasiyet gösterirken, ülkeye ve bölgeye uygun olmayan yatırımların karşısında olduklarını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah içinde bir Lefke öngörüyoruz. Lefke bölgesinin, sahip olduğu güzellikleri bozmadan, hiçbir kesimin bölgenin değerlerini kendine rant elde etmesine izin vermeden, bölgenin Citta Slow ruhuna da uygun bir şekilde kendi kendine yeteceği sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak gerekiyor. Lefke bölgesi, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanlarının yaşam biçimi ile bu anlamda tüm Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahiptir.”

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Son Güncelleme: 10.03.2021 15:26
Anahtar Kelimeler:
MadenLefkeCemal özyiğit
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