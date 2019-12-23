Özyiğit: “Hiçbir fonksiyonları yoksa karayollarını da devredelim, gitsin”

ARIKLI: “HER ŞEY BİZİM DIŞIMIZDA OLDUBİTTİ ŞEKLİNDE BİR HAVA YARATILDI. RAPORUN SON BÖLÜMÜ TALİHSİZ. SORUMLU SİZSİNİZ. BÜTÜN AŞAMADA KKTC YETKİLİLERİ DEVREDEYDİ”

ÖZYİĞİT: “YOL NEYE GÖRE GENİŞLETİLDİ, BUNU KİM DENETLEDİ. BELİRSİZLİK VAR. KARAYOLLARI DAİRESİ BOSTAN KORKULUĞU MU?”

YERİNDEN SÖZ ALAN DENKTAŞ, “BU MESELEYE POLİTİKA KARIŞMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR” DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU

TOROS: “BU FELAKETİN STANDART EKSİKLİĞİ NEDENİYLE YAŞANDIĞI ORTADA”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Girne-Lefkoşa istikameti üzerinde bulunan Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018’de aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ile ilgili olarak trafik güvenliğinde ihmalin olup olmadığını araştırıp açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan komitenin raporunu görüşüyor.

Rapor, Komite Başkanı UBP milletvekili Özdemir Berova tarafından okundu. Rapor, “Giriş, Lefkoşa-Girne veya Girne-Lefkoşa yolunun mevcut gelişimi, bulgular ve tespitler, sonuç ve öneriler“ olmak üzere 4 bölümden oluştu.

Berova, sonuç ve öneriler kısmında Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyanın Başsavcılık’ta olduğunu kaydetti. Berova, bu nedenle komitenin meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı, eğer kusur varsa kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin sürecin Başsavcılık tarafından sürdürülmesi ve konunun da en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

DENKTAŞ YERİNDEN SÖZ ALDI, KOMİTE BAŞKANINA ŞERHLERİ SORDU

DP milletvekili Serdar Denktaş, yerinden söz alarak komitedeki CTP’li ve UBP’li vekillerin HP’li vekillerin şerhlerine ne görüş bildirdiğini sordu. Berova, HP milletvekillerinin raporunun geneline olumlu oy verdiğini, ayrı düşündüğü konulara şerh belirttiğini, bunun komitede konuşulduğunu söyledi.

Denktaş, yine yerinden söz alarak “Bu meseleye politika karışmış gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

ARIKLI: “BİZİM İRADEMİZ VE BİLGİMİZ DIŞINDA BİR YOL YAPTILAR, ÖYLE Mİ?”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, rapor üzerine söz aldı. Arıklı, bir gazetenin bu konudaki başyazısından bir kesit okudu.

Arıklı, komite raporunun değerlendirilmesinin, bunun kamuoyuna açıklamasının, olayın sorumlularının bulunmasının ve yargıya sevk edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Yaşanan elim olayın sorumluların görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğini belirten Arıklı, “Raporda, menfez temiz olsa, girişi ve çıkışı temiz olsa bu olay yaşanmayacaktı diye çok önemli bir tespit var” dedi.

Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası ile Ulaştırma Bakanlığı’nın karşı karşıya geldiğini söyleyen Arıklı, “İhale Türkiye’de yapıldı. Kazanan firma bizim yetkilileri ciddiye almadan yolu yaptı. Proje ve kontrolörlük Türkiye’ye aitti. Her şey bizim dışımızda oldubitti şeklinde bir hava yaratıldı. Bizim irademiz ve bilgimiz dışında bir yol yaptılar, bize teslim ettiler, biz de olduğu gibi kabul ettik, öyle mi? Raporun son bölümü talihsiz. Bütün aşamada KKTC yetkilileri devredeydi. Sorumlu sizsiniz…” ifadelerini kullandı.

Bu olayda topun Türkiye’ye atıldığını belirten ve bunu eleştiren Arıklı, yol yapım ihalelerinde şartnamelerin, plan ve projenin nasıl hazırlandığını da sordu.

ÖZYİĞİT: “HİÇBİR FONKSİYONLARI YOKSA KARAYOLLARINI DA DEVREDELİM, GİTSİN”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de rapor üzerine söz aldı. Özyiğit, dörtlü koalisyondan önceki hükümetin söz konusu yolla ilgili karar aldığını, genişletme ve tadilat çalışmasının kendi hükümetleri döneminde başladığını söyledi.

Özyiğit, “Yol neye göre genişletildi, bunu kim denetledi? Belirsizlik var. Projeleri devrettik. İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Bu olacak iş değil. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu? Niye orda müdür ve görevli personel var? Hiçbir fonksiyonları yoksa orayı da devredelim, gitsin…” şeklinde konuştu.

Osmanlıların ve İngilizlerin köprü ve menfez konusunda yaptığının 1974’ten beri ülkede yapılamadığını belirten Özyiğit, “Bu konuda sınıfta kaldık. Karayolları konusunda da sınıfta kaldık ve bu 4 gencin yaşamına mal oldu” dedi.

Ne projeye ne mühendise ulaşılamadığını söyleyen Özyiğit, “Elbette görüş alalım ama bu ülkenin gerçekleri, kendi coğrafi koşulları var. Bu ülkeye göre projeler yapalım. Bu eksik rapordan üzüntü duyuyorum. Projeye ve mühendise ulaşılmalıydı. Raporda, bizim Karayolları Dairemizin fonksiyonunun olmadığını görmek de çok üzücü” şeklinde konuştu.

Raporların, projelerin Türkiye’den alınması, ülkedeki ilgili birimler tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, “Birimlerimiz ayağa kalkmalı, sorumluluk almalı, görevini yerine getirmeli” dedi.

TOROS: “OBJEKTİF BİR SONUÇ RAPORU HAZIRLADIĞIMIZ KANAATİNDEYİM”

Meclis’te daha sonra CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros söz aldı.



Toros, 11 Aralık’ta kurulan komitenin başkanı olduğunu anımsatarak, Haziran 2019’a kadar çalışmalara devam ettiklerini, hükümet değişikliği nedeniyle komite başkanlığı görevini Özdemir Berova’ya devrettiğini söyledi.

Komite ile ilgili olarak önce çalışma yöntemi belirlediklerini söyleyen Toros, başkan olduğu dönemde 6 toplantı yaptıklarını ifade etti, tamamlanmayan çalışmalar için Meclisten ek üç ay daha süre alındığını belirtti. Toros, Meclis’in yaz tatiline girdiğini, çalışmaların bu nedenle ekimde başladığını anlattı.

Komite toplantılarına katılan, kendi bakış açılarını ve katkılarını esirgemeyen kurumlar olduğunu söyleyen ve bunları Meclis kürsüsünden aktaran Toros, “Objektif bir sonuç raporu hazırladığımız kanaatindeyim. Sadece tespitlere değil, böyle bir felaketin yaşanmaması için yol göstergesi önerilere de yer verdik. Rapor olumlu bir sonuç veriyor. Katkı koyan paydaşlara ve komite üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Toros, “Her bulduğum fırsata standartların AB formlarında olması gerektiğini ifade ediyorum. Bu felaketin standart eksikliği nedeniyle yaşandığı ortada. Yol ve trafik standartları AB direktifleri ile uyumlaştırmalı. İster Ankara’da ister Lefkoşa’da olsun, yapılan tüm sözleşmelerde AB standartları esas olmalı. Uygunluk akreditesi standart kurumları tarafından denetlenmedi. Standartların yolda ve trafikte değil, sağlıkta, gıdada, hijyende, her alanda olması gerek” şeklinde konuştu.

Toros, komite raporunun ilgili mercilere dağıtıldığını, gerekli takibin de yapılacağını belirtti. CTP Milletvekili Fikri Toros, “Umarım bir daha böyle acılar yaşanmaz, hükümet ülkemizin hak ettiği koşullara ulaşması için standartların sağlanması için gereğini yapar” dedi.