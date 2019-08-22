Özyiğit: “Enerjiye yatırım acil ihtiyaçtır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir Kıb-Tek olması gerektiğini, TDP olarak her platformda bu yönde mücadele verdiklerini belirtti.

Enerji alanına yatırımın elzem bir gereklilik olduğunu, bu doğrultuda 4’lü hükümet döneminde 4 jeneratör konusunda alınan ve UBP-HP döneminde halen ileri götürülmeyen ihale kararının sekteye uğratılmadan hayat bulması gerektiğini ifade eden Özyiğit, aksi takdirde ülkede enerji üretim açığı yaşanacağını, bundan dolayı ya ülkeyi karanlık günler beklediğini, ya da AKSA ile yapılan ve ağır şartlar içeren sözleşmelerin çok daha ağırlarının kabul edilmek zorunda kalınacağı uyarısında bulundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Yeşim Dede’den oluşan TDP heyeti bugün, Kubilay Özkıraç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El- Sen) heyetini ziyaret etti. Görüşmede başta jeneratör alımı olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 4’lü hükümet döneminde artan enerji talebinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu bir üretim modeline geçilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından uluslararası ihale kararı alındığını ve kararın İhale Komisyonu’na gönderildiğini anımsatarak, UBP-HP döneminde bu kararın ileri götürülmediğini söyledi.

4’lü koalisyon hükümeti döneminde alınan Bakanlar Kurulu kararında HP’li bakanların da imzası olduğunu belirten Özyiğit, “Hükümet ortakları ihale konusunda da ayrı tellerden çalmaktadır. UBP’li bakan konuya olumsuz yaklaşırken, HP’nin görüşünün değişmediği savunulmaktadır. HP’li bakanları 4 jeneratör alımı konusundaki imzalarına sadık kalmaya, UBP’yi de ülkeyi AKSA’ya muhtaç bırakacak senaryolardan vazgeçmeye davet ederiz” dedi.

Yeterli yatırımların yapılmaması halinde, Mart 2024’te sözleşmesi sona erecek AKSA ile onların veya başka unsurların belirleyeceği koşullarda yeni sözleşmeler yapılmak zorunda kalınacağını belirten Özyiğit, bunun bedelini de yine halkın ödeyeceğine dikkat çekti.

“SAYIN BAKAN SOFTA ŞAŞIRTMASI YAPMAYA ÇALIŞIYOR”



Konuşmasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açıklamalarını da değerlendiren Özyiğit, şöyle konuştu:“Sayın Bakan ısrarla yeni yatırımlara ihtiyaç olmadığını söylerken, gerekçe olarak da bir mühendis edasıyla elektrik üretiminde ulaşılan pik puant yüklerini örnek göstermektedir. 4’lü hükümet döneminde artan 15 MW güneş enerjisi kurulumu ve üçlü tarifeye geçilmesi kaynaklı olarak bu yaz 2018’de 339 olan puant yük 311’e düşmüştür. Sayın Bakan bunu gerekçe göstererek elektrik ihtiyacı olmadığı algısı yaratmaya çalışmaktadır. Ancak gerçek olan 1996 yılından beridir ortalama her yıl için %5 oranında puant yük ve enerji ihtiyaç artışıdır. Bu da bilimsel, istatistiki değerdir.”

“TDP’NİN DURUŞU NETTİR”

TDP olarak 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Kıb Tek’in yapması gereken yatırımları en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiği yönünde kararlı bir tutum sergilediğini, bu çerçevede dönemin Yönetim Kurulu tarafından 4 adet çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartnamesi hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na iletilen uluslararası ihaleye çıkma talebini imzaladıklarını anımsatan Özyiğit, bu duruşlarının aynen devam ettiğini, bu çerçevede 4 adet jeneratörün ihaleye çıkılıp en erken zamanda alınması için mücadele veren El Sen’e destek belirttiklerini vurguladı.

KUBİLAY ÖZKIRAÇ: “4 JENERATÖRLE İLGİLİ KARARIN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da görüşmede yaptığı konuşmada, TDP’nin ziyaretinden ve kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. TDP’nin 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de bu konudaki duruşunun net olduğunu belirten Özkıraç verilen desteğin artarak devam etmesini talep etti. Özkıraç, El-Sen olarak geçmiş 4’lü koalisyon hükümeti döneminde 4 jeneratör alımı konusunda alınan ve Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilen kararın biran önce uygulanmasını beklediklerini belirtti.



