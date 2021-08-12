Özyiğit, Arıklı’yı ve KIB-TEK yönetimini istifaya çağırdı

TDP Genel Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ile Başbakan Saner’in de Arıklı’nın yaptıklarına sessiz kalarak suça ortak olduğunu savunarak, “Bu hükümetten kurtulmadan, bu halka kurtuluş yok” dedi.

“ARIKLI’NIN YATIRIM DÜŞMANLIĞI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SEBEBİ”

Elektrik üretiminin yetersizliğinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmasının esas sorumlusunun Bakan Arıklı ve onun gibi düşünenler olduğunu savunan Özyiğit, Arıklı’nın Kıb-Tek’le ilgili politikasına eleştirilerde bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit, Arıklı’yı uyguladığı yanlış enerji politikalarını düzeltmesi adına TDP olarak sürekli yapıcı uyarı ve önerilerde bulunduklarını, ancak Bakanın uyarıları dikkate almak yerine ‘ben yaparım olur’ mantığı ile hareket ettiğini, bunun neticesinde de ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi içine girdiğini iddia etti.

Özyiğit, topluma daha fazla zarar vermesine müsaade etmemek adına Bakan Arıklı’nın istifa etmesi gerektiğini öne sürerek, aksi takdirde icraatlarıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

Açıklamasında son yakıt ihalesine de değinen Özyiğit, Arıklı’nın “28 doların altında TPİC’den yakıt alacağım” diye yola çıktığını, TPİC’in ise katıldığı ilk yakıt ihalesinde teknik şartnamede sunulmakla zorunlu olan, yakıtın hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceğini belirten “opsiyon belgesini” MİK’e “fotokopi” olarak sunduğunu, bunun sonucunda oluşan şaibe nedeni ile de ihalenin iptal edildiğini kaydetti.

Tüm bu yaşananlara rağmen TPİC’den 40 milyon doların üzerinde opsiyon belgesi aranmadan “doğrudan alım yöntemi” ile ihalesiz yakıt alındığını savunan Özyiğit, fotokopi belgenin de halen kamuoyu ile paylaşılmadığını ifade etti.

Özyiğit, ihalesiz yakıt alınmasını eleştirdiklerini ve bunun üzerine tekrar ihaleye çıkıldığını belirterek TPIC’in daha yüksek teklif vererek ihalesiz taşıma yapmaya devam etmek istediği yönünde bir irade sergilediğini savundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yakıt ihalesinde yaşanan tüm gelişmelerin bir anlamda “organize işler” olduğunun artık birçok kesim tarafından görüldüğünü iddia etti.

Tüm bu gerçekliklere rağmen Bakan Arıklı’nın “opsiyon belgesiz” yani sahibi belli olmayan yakıtı TPİC’den ihalesiz alma anlayışında halen ısrar ettiğini, zaten bugüne kadar da bu şekilde 40 milyon doların üzerinde yakıt alındığını kaydeden Özyiğit, TPİC’in de son ihaleye ihale tavan yüksek fiyatı üzerinde fiyat vererek ihalenin sonuçlanmasını engelleyerek ihalesiz, opsiyon belgesiz, doğrudan alım yöntemine olanak sağlamak istediğini ileri sürdü.