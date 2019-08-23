Öztürk: “KKTC hükümeti ek protokolün gereğini yapmalıdır”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan, topluma “Ek Protokol” olarak lanse edilen ve 2019 yılının iktisadi ve mali işbirliğini düzenleyen “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın gereği olan icraatların henüz hayata geçirilmediğini, yapılmasına dair “niyet ve iradelerin de henüz ortaya konmadığını” savundu.