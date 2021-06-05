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“Özgür ve bağımsız gazetecilik onurumuzdur”

Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen, kamu yararı gözeterek haber yapan gazeteciler Kazım Denizci, Esengül Aytaç ve Deniz Abidin’in polis tarafından tutuklanmasını protesto ettiklerini belirtti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:45
“Özgür ve bağımsız gazetecilik onurumuzdur”
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Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen, kamu yararı gözeterek haber yapan gazeteciler Kazım Denizci, Esengül Aytaç ve Deniz Abidin’in polis tarafından tutuklanmasını protesto ettiklerini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Erönen, düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünü boğmaya dönük çabaların “kabul edilemez olduğunu” ifade etti.

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Özgür Kıbrıs ve GazeddaKıbrıs gibi bağımsız gazetelerin ve gazetecilerin siber saldırı, baskı ve tehdit ile susturulmaya çalışıldığını iddia eden  Erönen, “Kıbrıs’ın kuzeyinde daha karanlık bir rejim yaratılmak isteniyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü yok edilmek isteniyor. Bu çabalar karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

“Özgür ve bağımsız gazetecilik onurumuzdur. Onurumuzu size çiğnetmeyeceğiz” diyen Erönen, Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Abidin ve tüm gazetecilerin yanında olduklarını ve dayanışmayı büyüteceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 05.06.2021 12:56
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