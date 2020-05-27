banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104954
ALTIN
372.587
DOLAR
6.7743
STERLİN
8.2956
EURO
7.4347
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Özersay: “Umutsuzluğa kapılmayın, bu zor günler geçecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçtiğimiz hafta bazı sıkıntılar nedeniyle aktif olarak çalışmaya başlayamayan Girne açık pazarını ziyaret ederek vatandaşlar, üreticiler ve esnafla bir araya geldi. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:12
Özersay: “Umutsuzluğa kapılmayın, bu zor günler geçecek”
banner337
banner345

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçtiğimiz hafta bazı sıkıntılar nedeniyle aktif olarak çalışmaya başlayamayan Girne açık pazarını ziyaret ederek vatandaşlar, üreticiler ve esnafla bir araya geldi. 
Pazarda alışveriş̧ de yapan Özersay, sürekli bu ve benzeri yerleri ziyaret ederek halkın içinde olduklarını ve toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Pazar yeri eskisi kadar kalabalık değil ama giderek daha da iyi olacak. Sakın umutsuzluğa kapılmayın bu zor günler geçecek” dedi. 

banner341
Sosyal medyada konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımında, Hükümetin de yakında piyasada yeniden hareketlenmenin olması için bazı adımlar atacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Özersay, “Birbirimize destek olacağız ve bu zor günleri de atlatacağız” ifadelerine yer verdi. 
Kudret Özersay’a,  Girne açık pazarını ziyareti sırasında Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Girne milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Erek Çağatay, Lefkoşa milletvekili Gülşah Manavoğlu, HP Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve bazı ilçe yöneticileri de eşlik etti.
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 18:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Mayıs 2020 Perşembe Gündemi
28 Mayıs 2020 Perşembe Gündemi
KTTO TC-KKTC İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti
KTTO TC-KKTC İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti
Bakan Pilli: “Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok“
Bakan Pilli: “Toplam 42 test yapıldı, pozitif vaka yok“
Girne-Lefkoşa anayolu’nda araç yangını
Girne-Lefkoşa anayolu’nda araç yangını
Senin : “Protokol metni bizim için kabul edilebilir bir metindi”
Senin : “Protokol metni bizim için kabul edilebilir bir metindi”
Öksüzoğlu: “Kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir ”
Öksüzoğlu: “Kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir ”
Başbakan Ersin Tatar NTV’de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı
Başbakan Ersin Tatar NTV’de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı
Çakıcı: “Koreli’nin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak”
Çakıcı: “Koreli’nin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak”
Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi için gereken zemini oluşturmak ve ilerlemesi için yolunu açmak”
Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi için gereken zemini oluşturmak ve ilerlemesi için yolunu açmak”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim