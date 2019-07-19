banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Alacağı parayı işverenden alamayıp aracını ateşe veren zanlı cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Traktör kazası: 1 ölü
Son Dakika
TRAKTÖR KAZASI: 1 ÖLÜ
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ...
banner307
Flaş Haber
Traktör kazası: 1 ölü
Kapat

Özersay: “Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum”

Özersay: “Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum”

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Özersay: “Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, zor bir toplumsal sınav verildiğini belirterek, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yoktur. Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum” dedi.

banner317
Özersay, 1963’ten 1974’e kadar 11 yıl boyunca göçü, yokluğu, acıyı, can ve mal kaybını her bir bireyine varıncaya kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde yaşayan Kıbrıs Türk halkının buna rağmen kimliğine sahip çıktığını, bu adada onuruyla var olma hakkından vazgeçmeyerek, kendisine yakışır şekilde direndiğini kaydetti.

Kudret Özersay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974, bu mücadelenin ve direnişin Garantör Türkiye’nin desteği ile başarıya ulaştığı bir sembol tarih olduğunu vurguladı. 

Özersay, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Hepimize düşen görevin, büyüklerimizin, ailelerimizin, yakınlarımızın bu topraklarda verdiği var olma mücadelesini ve gösterilen fedakarlıkları unutmadan toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğuna inanıyorum. Zor bir toplumsal sınav verdiğimiz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yoktur. Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum. Bunca yıllık mücadeleye ve direnişe yakışan da budur…Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun."

Son Güncelleme: 20.07.2019 01:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 yaşındaki genç 4 gündür kayıp
22 yaşındaki genç 4 gündür kayıp
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı
Boğaz Şehitliği’nde Tören Düzenlendi
Boğaz Şehitliği’nde Tören Düzenlendi
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 20 Temmuz Mesajı...
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 20 Temmuz Mesajı...
Tatar: “Uluslararası haklara dayalı onurlu kavgayı vermeye devam edeceğiz”
Tatar: “Uluslararası haklara dayalı onurlu kavgayı vermeye devam edeceğiz”
Tatar, Dp Genel Başkanı Uysal’ı Kabul Etti
Tatar, Dp Genel Başkanı Uysal’ı Kabul Etti
Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlendi
Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlendi
Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”
Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”
İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”
İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim