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Özersay: “İş Birliği Önerileri Yeni Değildir, Umarız Bunlar Da Kapalı Maraş Açılımı Gibi Heba Edilmez”

03 Temmuz 2022 Pazar 20:00
Özersay: “İş Birliği Önerileri Yeni Değildir, Umarız Bunlar Da Kapalı Maraş Açılımı Gibi Heba Edilmez”

“Müzakere edip ortak bir noktada buluşulmalıdır” 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay,  “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kıbrıs Rum tarafına yapılan iş birliği önerileri yeni değildir, yıllardır Halkın Partisi tarafından ortaya konulan önerilerden esinlenilerek hazırlandıkları anlaşılmaktadır” dedi. 

Yaptığı yazlılı açıklamada, her iki tarafa da “Kapsamlı çözümü beklemeden oturun ve ekonomik sıkıntılar yaşanan böyle bir dönemde önerilerinizi masaya yatırıp sonuç almaya, ortak bir noktada buluşmaya, uzlaşmaya çalışın” çağrısı yapan Özersay yaklaşık beş yıl önce Halkın Partisi’nin “Çözüm İçin Çözümden Önce İş Birliği” vizyonunu ortaya koyduğunu kaydetti. Özersay, zaman içerisinde Kıbrıs’ta ve uluslararası alanda bu iş birliği yaklaşımının genel bir kabul görmeye başladığını anımsatarak Halkın Partisi’nin yıllar önce yaptığı doğal gaz ve mülteciler konularındaki iş birliği önerilerini hatırlattı. 

“HP’nin bu fikirlerin geliştirilmesinde ciddi emeği var” 

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan önerilerin geliştirilmesinde Halkın Partisi’nin ciddi katkısı olduğunu savunarak, endişelerinin bu konularda da kapalı Maraş’ın açılması örneğinde olduğu gibi orijinal düşüncenin sonradan uygulamada bozulması ve deforme edilmesi olduğunu dile getirdi. 

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Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu önerilerin de kapalı Maraş örneğinde olduğu gibi orijinal düşüncenin deforme olması durumuyla karşılaşmamasını diliyoruz. Üç yıl önce Washington’daki düşünce kuruluşlarında konuşma yaparak çözümden önce doğal gaz konusunda şirketler üzerinden iş birliği modeli düşüncemizi açıklamıştık. Yine üç yıl önce düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nda çözümden önce mülteciler konusunda iş birliği düşüncesini ortaya koymuştuk. Ardından sayın Akıncı Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı olarak, Bakanlıktaki ekip arkadaşlarımla birlikte doğal gazda iş birliği için iki ayrı öneriyi sayın Akıncı’ya sunmuştuk. Bunlardan biri ortak komite kurulması önerisi, diğeri ise şirketler üzerinden iş birliği yapılması önerisiydi. O dönemde sayın Akıncı ortak komite önerimizi Kıbrıs Rum liderine yapmayı daha uygun bulmuştu. Şimdi Sayın Tatar’ın Rum liderine yaptığı şirketler üzerinden iş birliği önerisi iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı’na verdiğimiz taslak öneridir.” 

“Taraflar bu süreçten statü kazanımı çıkarmaya çalışmamalı”                         

HP lideri Özersay, hem Kıbrıs Rum tarafının hem de Kıbrıs Türk tarafının bu süreçten bir statü kazanımı elde etmeye çalışmaması gerektiğini aksi halde boşa kürek çekilmiş olunacağını da belirtti.

 Özersay açıklamasında “Önemli olan gerek Kıbrıs Türk tarafının gerekse Kıbrıs Rum tarafının bu konularda masaya oturup müzakere etmeye ve bir orta yol bulmaya hazır olmalarıdır. Bu açıdan Kıbrıs Rum tarafının da bazı açılardan bilindik güven yaratıcı önerilerinin bazı unsurlarının değerlendirilerek Kıbrıs Türk önerileriyle birlikte ele alınması gerekir. Bu ekonomik zorluklar yaşanırken bir yandan doğrudan uçuşlar, diğer yandan elektrik ve mülteciler konularında kapsamlı çözümü beklemeden anlamaya varmaya çalışmak en doğru yaklaşım olacaktır” dedi.

 Özersay hem Kıbrıs Türk tarafının yaptığı iş birliği önerilerini hem de Kıbrıs Rum tarafının yaptığı güven yaratıcı önerileri birlikte ele almanın daha doğru olacağını, Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin mevcut halinin kabul edilemez olduğunu ancak bazı unsurlarının değerlendirilebileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 04.07.2022 09:24
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