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Özersay: Elektriğe her ay zam yapacaklar

Elektrik tarifesi otomatiğe bağlandı, her ay güncellenecek! dünyadaki mevcut şartlara göre bunun Türkçesi: HER AY YENİ ZAM demek.

03 Mart 2022 Perşembe 12:43
Özersay: Elektriğe her ay zam yapacaklar

HP Genel Başkanı Kudret Özersay elektriğe her ay zam yapılacağını iddia etti.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

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Elektrik tarifesi otomatiğe bağlandı, her ay güncellenecek! dünyadaki mevcut şartlara göre bunun Türkçesi: HER AY YENİ ZAM demek. Sadece bu nedenle bile gelen ayın başında %20 civarında ilave bir ZAM daha yapılacağı anlaşılıyor.

Kurum maliyetinin altında satmasın diye otomatik güncelleme elbet düşünülebilir ancak mevcut tarife sistemiyle değil!

Tarife sistemi bir an önce akılcı bir biçimde değiştirilip konutlarda dar gelirliyi ve ticari tarifelerdeyse üretim yapam kesimleri koruyacak hale dönüştürülmezse, faturalar üzerindeki KDV oranları aşağıya çekilmezse, çoklu tarife ile günün farklı saatlerinde daha ucuz elektrik imkanı sağlanmazsa, üreticiye elektrik teşviki sağlanmazsa, büyüyen ekonomik yıkım, pahalılık ve işsizlik daha da derin sosyal yaralar açacak!

Elektrik tarife sistemi akılcı ve ülke şartlarına uygun şekilde DERHAL DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

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