Özersay'dan önemli iddia!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Ersan Saner’e Türkiye yetkililerine "neyi sunduğunu" sordu.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ ARAYIP PARA MI TALEP EDİYORSUNUZ?”

Saner’in para yokken para varmış gibi davrandığını ifade eden Özersay, Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerinin arandığını ve para talep edildiğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan sel ve yangın felaketleri mağdurlarına 17 milyon TL yardım yerine boş çek verildiğini iddia eden Özersay, “Yani gerçekten bunu da mı yaptınız!” dedi.

İşte Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"Yani gerçekten bunu da mı yaptınız!

Türkiye'de yaşanan ve hepimizin yüreğini burkan sel ve yangında mağdur olan insanlar için "17 milyon yardım" yaptık diyerek boş çek mi verdiniz? Ortada toplanan bir para yokken varmış gibi yaparak yardım yapıldığını açıkladınız ve şimdi Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerini arayıp para mı talep ediyorsunuz?

Geçen ay Sayın Saner Sayın Fuat Oktay ile bir araya geldiğinde basına şu haber servis edilmişti: "Saner sel ve yangın mağdurları için toplanan 17 milyon TL'yi Fuat Oktay'a sundu!". Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine neyi sundunuz sayın Saner?

Henüz toplanmamış olan parayı sunar gibi yapıp siyasi şov mu yaptınız? Geçtiğimiz gün ödül kazananlara boş zarf verdiğiniz gibi bu konuda da yardım yapmış gibi görünmek için boş çek mi verdiniz?

Gerçekten inanılır gibi değil..."