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Özersay'dan açıklama

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin paraya ihtiyaç duydukça esnafa resen vergi göndererek yüklendiğini ileri sürerek, “Kapsamlı bir ekonomik paket hazırlamak yerine sadece mevcut vergi mükelleflerine yüklenmek ne adildir, ne de gerçekçi. Hükümetin vergilerle esnafa yüklenen bu yaklaşımının sonu daha fazla kapanan iş yeri, daha fazla işten çıkarılan çalışan ve daha fazla fiyat artışıyla pahalılıktır” dedi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:15
Özersay'dan açıklama

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, “Zaten salgın sonucunda azalan cirolar ve daralan ekonomi nedeniyle zorda olan özel sektöre vergilerle yüklenmek günü kurtarmaya çalışırken yarınımızı heba etmek anlamına gelir, bunu yapmaya hakkınız yoktur” şeklinde konuştu.

Vergi dairesinden resen vergilerin gelmeye başlaması ve bazılarının geçen yılın iki katı olduğuna dair ülkenin dört bir yanından dükkan, cafe ve benzeri küçük işletme sahibi esnaftan şikayetlerin gelmeye başladığını öne süren Özersay, salgın nedeniyle iş yerlerinin uzun süre kapalı kalması, piyasada ciddi bir daralma olması ve hükümetin geçmişte verilen prim desteğini durdurmasına rağmen, Maliye’nin artan vergi talepleri olduğunu savundu.

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“Ekonomik krizlerle baş etmenin sadece maliye politikalarıyla mümkün olmadığını, vergilere yüklenmenin bir nebze iş yapıp vergi vereni de canından bezdireceğini hala daha öğrenmedik mi?” diye soran Özersay, reel sektörün desteklenmesine dönük politikaların eş zamanlı olarak yürürlüğe koyulmadığı ve kayıt dışı gelir elde edenleri kayıt altına alacak radikal kararlar alınmadığı takdirde sadece  kayıtlı mükelleflere daha fazla vergi yüklemenin ekonomiyi daha da çökerteceğini ileri sürdü.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 10:52
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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